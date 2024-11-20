原标题：太原理工大学团队护航南极“绿色科考”

记者11月中旬获悉，中国第41次南极科学考察队太原理工大学队员出征仪式日前举行。在此次科学考察中，太原理工大学的队员们将主要负责南极秦岭站的清洁能源系统建设以及中山站的观测监测网建设两项任务，为南极“绿色科考”护航。

太原理工大学校长、极地清洁能源首席科学家孙宏斌表示，山西省是能源革命的排头兵，也是能源技术的领军者。清洁能源技术在极地的应用是一项具有开创性、变革性、标志性的重大探索。此次科考不仅是对队员们的考验，也是对太原理工大学科研能力的一次重大挑战。

近年来，太原理工大学联合山西省能源互联网研究院、清华大学、华中科技大学等国内优质科研力量，面向极地极端环境下的清洁能源利用开展联合攻关，在极地清洁能源技术研究和应用等方面取得重大突破。

据悉，包括山西省能源互联网研究院和太原理工大学相关部门负责人以及师生代表在内的80余人参加出征仪式。出征队员们纷纷表示，能够为极地科学考察贡献自己的力量，他们感到无比自豪和骄傲。他们将克服一切艰难险阻，确保各项科考任务圆满完成，为南极清洁能源系统的建设添砖加瓦。（记者韩荣）

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