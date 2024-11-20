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在“周末实验室”逐梦科学

——厦门海沧多措并举激发青少年创新热情

2024年11月20日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：在“周末实验室”逐梦科学

图为厦门双十中学海沧附属学校学生在“周末实验室”学习。

图为厦门双十中学海沧附属学校学生在“周末实验室”学习。

　　九年级的李约，自进入中学以来，几乎每个周末都“泡”在实验室。对物理痴迷的他，常常和同学聚在一起设计各种小实验。不久前，他制作的自动煎蛋器获得第39届福建省青少年科技创新大赛三等奖、第39届厦门市青少年科技创新大赛一等奖和卢嘉锡专项奖。

　　他所在的厦门双十中学海沧附属学校，通过周末开放校园各类实验室，鼓励学生自由探索、动手实践，激发青少年对科技创新的兴趣。目前，这一模式已在全国首批中小学科学教育实验区——厦门海沧区全面复制推广。

　　11月16日，虽然是周末，但双十中学海沧附属学校依然聚集着对科学实践充满兴趣的学生：生物观察团的成员们在近距离观察研究生物样本；物理创想营的成员大胆地将物理原理应用于创造发明；智能创客班的成员正在研究模型的设计与优化……

　　“‘周末实验室’是我们学校的一大特色，旨在为那些对科学有浓厚兴趣的学生提供一个自由探索的平台。”双十中学海沧附属学校教务科主任叶平宝介绍，实验室制定了详细的开放计划安排表，包括科学实践内容、指导老师等。学生可以根据自己的兴趣线上预约，以个人或小组形式，在专任教师的指导下利用实验室资源自行设计创新项目，开展特色实验活动等。

　　目前，依托“周末实验室”平台，双十中学海沧附属学校已成功组建了物理创想营、生物观察团、化学梦工坊、智能创客班、航模逐梦旅、科技先锋队六支特色鲜明的科技探索团队。在教师的精心指导下，团队成员不仅巩固了学科基础，还进一步开拓了创新思维，实现了学科理论知识与科学实践活动的深度融合与相互促进。值得一提的是，众多参与“周末实验室”的学生团队，凭借出色的创意与实践成果，不仅拿到了国家实用新型专利，还在多个全国性的科技竞赛中大放异彩，斩获多项殊荣。

　　“‘周末实验室’通过开放各类校园实验室、举办学科探索实践活动，充分盘活实验室资源，全面提升学生科学素养，探索出学校科学教育高质量发展的新模式。”海沧区教育局教育科科长闫凤芹介绍，作为全国首批中小学科学教育实验区之一，厦门海沧区正在全面推广“周末实验室”这一创新模式。全区现有科学类功能教室近400间，含新型科创空间、脑科学实验室等前沿科学教室，能满足当地中小学生学习需求。

　　近年来，厦门海沧区多措并举做好科学教育“加法”，努力为青少年打造一个覆盖家校社，且更加开放、多元的科学教育环境。截至目前，当地积极引进高校高水平专家作为科学教育顾问，已实现45所中小学科学副校长全覆盖。今年以来，教授、专家开展科学家进校园宣讲活动达40场以上；在区域内中小学建设“少年科学院”，课后服务开展科学教育类社团的学校达到100%；近两年该区投入科学教育经费超两亿元，有力保障区域科学教育高质量发展。

　　如今，“周末实验室”已成为海沧区各中小学的新标配，越来越多的青少年在这里找到了自己的科学梦想。热衷于参与“周末实验室”活动的学生家长赖世忠说，孩子通过课堂学习，产生了进一步探索未知的渴望。学校适时推出的这一创新举措，满足了学生的学习需求，提升了学生发现问题、解决问题的实践能力，更为他们搭建了一个合作交流的平台。（记者 符晓波）

(责编：李昉、李依环)

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