人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

建设“大课堂” 搭建“大平台”

——华中师范大学不断提升“大思政课”育人实效

2024年11月20日08:33 | 来源：光明日报
小字号

原标题：建设“大课堂” 搭建“大平台”

“从千湖之省，到万瀑之乡，攀缘高山，跋涉深涧；从荆楚大地，到八桂田园，踏步荆棘，蒙犯霜露……”近日，来自湖北、贵州、广西等省份的7所师范院校的3000余名师生齐聚湖北武汉，同上一堂弘扬教育家精神“大思政课”，共立“教育强国，师范有为”的铮铮誓言。

思想政治教育应该如何跟现实结合起来？华中师范大学深入落实立德树人根本任务，建设“大课堂”、搭建“大平台”、建好“大师资”，不断提升“大思政课”育人实效。

目前，这堂课融合了历史与现实，走进了天南与海北，搬到了乡野与田间，将红色历史视为最鲜活、最生动、最深刻的“教材”，将秀美山川视为最广阔、最自然、最美丽的“教室”，将人民群众视为最智慧、最勤劳、最朴实的“教师”。

每一座革命遗址都是一个信仰基因库，每一件红色文物都是一本历史教科书。学校“红色经典阅读与传播”社会实践课走入武汉革命博物馆等全国38个爱国主义教育基地，联动上海、河北、安徽、江西等多个省份近百所大中小学的学生走读红色经典。新闻传播学院学生徐沁怡感慨地说：“理论的学习让我们懂得了很多道理，实地的走访让我们一次又一次潸然泪下。”

政治与国际关系学院开设“不朽的丰碑 不竭的动力——永远的焦裕禄精神”微党课，吸引56万人次观看；马克思主义学院参与的“红巷里的思政课”，被教育部评为“大思政课”优质资源示范项目；音乐学院开展的“歌声中的党史”特色思政课展演让党史更有节奏更有力量……

“学校打造富含理论深度、实践力度、价值高度、教育温度、视野宽度、知识广度的‘大思政课’，旨在引导青年学生坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念、中华民族伟大复兴信心。”华中师范大学校长彭双阶表示。

从校内到校外，从课堂到社会，从理论到实践……日前，一节用画笔绘就的“大思政课”在湖北、河南、山东、湖南、云南等30余个省份“开课”，不少师生用手中的画笔勾勒出一幅囊括中华儿女、秀美山川、幸福生活的精彩画卷。

这是美术学院倾力打造的“思政三课”——“以人民为中心的主题创作课”“笔尖上的思政课”“行走的思政课”，旨在挖掘“大思政课”的时代内涵、实践内涵与服务内涵，引导大学生在艺术体验中厚植爱党、爱国、爱乡情怀。

华中师范大学还发挥中国楹联文化传承基地、全国科普教育基地、全国科学家精神教育基地等作用，与武汉革命博物馆等20多家单位共建“大思政课”教学实践基地；构建“大爱华师”志愿服务体系，组建70余支志愿服务队，每年组织1500多名学生赴中西部支教……

背上简单行囊，奔赴全国各地，走进田间地头，在华中师范大学，这可谓是家常便饭。从学生到老师，从讲师到教授，走过近30年时光，也走遍近30个省区市，跑过的村庄数以百计。不擅长与村民沟通怎么办？他们长期吃住在村、调研在村、学习在村，与农村群众用真心、真情、真意交流；不知道怎么调研怎么办？他们每天跟着乡亲们爬大山、踩泥巴、蹚河水，眼有所见，脑有所思，笔有所行……

“目前华中师范大学已建立近300个10年以上的村庄驻村观察点，每名研究生平均要拿出近半年时间下村，到群众中去，到田野中去，到实践中去，学校立志培养他们成为具备深厚家国情怀的复合型高水平拔尖人才。”华中师范大学人文社科资深教授徐勇介绍。

“学校将努力培养更多堪当民族复兴重任的时代新人，为加快推进教育现代化、建设教育强国作出更大贡献。”华中师范大学党委书记夏立新表示。

（记者 王建宏 张锐 通讯员 秦恒 毛军刚）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部