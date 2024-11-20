原标题：建设“大课堂” 搭建“大平台”

“从千湖之省，到万瀑之乡，攀缘高山，跋涉深涧；从荆楚大地，到八桂田园，踏步荆棘，蒙犯霜露……”近日，来自湖北、贵州、广西等省份的7所师范院校的3000余名师生齐聚湖北武汉，同上一堂弘扬教育家精神“大思政课”，共立“教育强国，师范有为”的铮铮誓言。

思想政治教育应该如何跟现实结合起来？华中师范大学深入落实立德树人根本任务，建设“大课堂”、搭建“大平台”、建好“大师资”，不断提升“大思政课”育人实效。

目前，这堂课融合了历史与现实，走进了天南与海北，搬到了乡野与田间，将红色历史视为最鲜活、最生动、最深刻的“教材”，将秀美山川视为最广阔、最自然、最美丽的“教室”，将人民群众视为最智慧、最勤劳、最朴实的“教师”。

每一座革命遗址都是一个信仰基因库，每一件红色文物都是一本历史教科书。学校“红色经典阅读与传播”社会实践课走入武汉革命博物馆等全国38个爱国主义教育基地，联动上海、河北、安徽、江西等多个省份近百所大中小学的学生走读红色经典。新闻传播学院学生徐沁怡感慨地说：“理论的学习让我们懂得了很多道理，实地的走访让我们一次又一次潸然泪下。”

政治与国际关系学院开设“不朽的丰碑 不竭的动力——永远的焦裕禄精神”微党课，吸引56万人次观看；马克思主义学院参与的“红巷里的思政课”，被教育部评为“大思政课”优质资源示范项目；音乐学院开展的“歌声中的党史”特色思政课展演让党史更有节奏更有力量……

“学校打造富含理论深度、实践力度、价值高度、教育温度、视野宽度、知识广度的‘大思政课’，旨在引导青年学生坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念、中华民族伟大复兴信心。”华中师范大学校长彭双阶表示。

从校内到校外，从课堂到社会，从理论到实践……日前，一节用画笔绘就的“大思政课”在湖北、河南、山东、湖南、云南等30余个省份“开课”，不少师生用手中的画笔勾勒出一幅囊括中华儿女、秀美山川、幸福生活的精彩画卷。

这是美术学院倾力打造的“思政三课”——“以人民为中心的主题创作课”“笔尖上的思政课”“行走的思政课”，旨在挖掘“大思政课”的时代内涵、实践内涵与服务内涵，引导大学生在艺术体验中厚植爱党、爱国、爱乡情怀。

华中师范大学还发挥中国楹联文化传承基地、全国科普教育基地、全国科学家精神教育基地等作用，与武汉革命博物馆等20多家单位共建“大思政课”教学实践基地；构建“大爱华师”志愿服务体系，组建70余支志愿服务队，每年组织1500多名学生赴中西部支教……

背上简单行囊，奔赴全国各地，走进田间地头，在华中师范大学，这可谓是家常便饭。从学生到老师，从讲师到教授，走过近30年时光，也走遍近30个省区市，跑过的村庄数以百计。不擅长与村民沟通怎么办？他们长期吃住在村、调研在村、学习在村，与农村群众用真心、真情、真意交流；不知道怎么调研怎么办？他们每天跟着乡亲们爬大山、踩泥巴、蹚河水，眼有所见，脑有所思，笔有所行……

“目前华中师范大学已建立近300个10年以上的村庄驻村观察点，每名研究生平均要拿出近半年时间下村，到群众中去，到田野中去，到实践中去，学校立志培养他们成为具备深厚家国情怀的复合型高水平拔尖人才。”华中师范大学人文社科资深教授徐勇介绍。

“学校将努力培养更多堪当民族复兴重任的时代新人，为加快推进教育现代化、建设教育强国作出更大贡献。”华中师范大学党委书记夏立新表示。

（记者 王建宏 张锐 通讯员 秦恒 毛军刚）

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