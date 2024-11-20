人民网北京11月20日电 （记者李依环）为进一步凝聚学术界研究力量，拓展和深化中国关于非洲的哲学研究，近日，首届中国非洲哲学论坛在浙江大学举行。本次论坛主题为“非洲哲学与世界哲学”，由浙江大学哲学学院、浙江大学外国研究所、《世界哲学》编辑部、《哲学研究》编辑部共同举办。

参会嘉宾合影。校方供图

在主旨报告环节，北京师范大学教授韩震、中国非洲研究院《中国非洲学刊》编辑部主任吴传华、浙江师范大学马克思主义学院教授郑祥福、浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武、北京大学国际关系学院教授李安山聚焦解构西方中心论的哲学史叙事、中国关于非洲区域国别研究的整体状况、非洲哲学的总体特征和当代流派等话题进行了深入研讨。

专家报告环节中，来自浙江大学、复旦大学、上海大学、浙江师范大学、湖南大学、黑龙江大学、香港城市大学、绍兴文理学院等高校的学者分别围绕关于非洲的比较哲学研究、当代非洲艺术思想研究、当代非洲哲学研究等话题展开分享。

据悉，本次论坛是汉语世界首次以“非洲哲学”为主题组织的学术研讨会。大会期间还设置了两场青年论坛，来自浙江大学、中山大学、上海师范大学、上海大学、浙江师范大学、温州理工学院的青年学者作了主题报告。

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