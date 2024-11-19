人民网北京11月19日电 （记者孙竞）“高等教育作为培养人才、科技创新、人才发展的重要结合点，作为科教融汇、产教融合、中外融通的关键发力点，不仅要率先实现自身的高质量发展，还要为国家经济社会高质量发展做好服务、提供支撑、贡献力量。”中国高等教育学会副会长张大良表示。

作为第62届中国高等教育博览会的同期学术活动，由中国高等教育学会指导、中国高等教育培训中心主办的第二届高等教育高质量发展论坛日前在重庆举办。

张大良提到，当前，数字化、智能化有力促进了现代信息技术与高等教育教学的深度融合，教育数字化已经成为推动高等教育高质量发展、建设高等教育强国的重要引擎。同时，随着“知识爆炸”的迅猛扩张，人工智能的深度学习超越了现代学习方式，人类面临着一系列关于知识学习的挑战。在这样的大背景下，我国高等教育必须主动变革、积极应对、有所作为，变革传统的教育理念与教育模式，重塑数字化育人新范式，构建“人人可学、时时可学、处处可学”的教育新形态。

张大良认为，要深化教育教学改革创新，以创新理念引领教育目标、教学内容、教学方法、教学评价变革，做到教育教学全过程的守正创新；要把握数字赋能的发展机遇，促进虚拟增强现实与教育教学的深度融合，加快构建沉浸式、体验式的教学模式，持续深化教育教学全过程各环节数字化转型升级，重塑教育发展新模式新赛道；要积极运用人工智能，建设智慧课程，探索建设“教学评”一体化的交互式、多模态、智能化系列教材，以及集知识服务、个性学习、教学支持于一体的未来学习中心；要构建人工智能赋能教育新场景，将各领域人工智能最新发展和应用融入专业课教学，促进课程体系和教学内容的更新重构、迭代升级，探索数字赋能大规模因材施教和创新性教学的有效途径，扩大优质教育资源受益面。

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