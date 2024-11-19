人民网北京11月19日电 （记者孙竞、陈琦）日前，由中国教育发展基金会主办、人民教育出版社承办的中央专项彩票公益金教育助学项目“励耕计划”心理健康教师培训“成果展示汇报会”在京举办。来自中西部十余个省份的优秀组织单位代表和近百名参训心理教师代表参加了汇报会。

人民教育出版社总编辑王日春介绍，人教社多年来一直关注心理学的研究和发展。2024年，承担《中小学生心理健康读本》编写和“励耕计划”心理健康教师培训两项任务。本次培训坚持医教协同，携手共聚多方力量；坚持精准施训，用心打造优质课程；坚持共建共享，抓好培训成果转化。未来，人教社将在心理健康培训成果图书出版和数字化课程建设上做更多探索。

会上，来自安徽、重庆、陕西、山西、四川、吉林、湖南、江西、内蒙古等省份的10位优秀心理教师代表围绕心理健康教育活动方案设计、心理健康工作“医教协同”探索经验、心理健康教育案例等主题进行培训成果展示。

据悉，自2024年5月启动以来，“励耕计划”心理健康教师培训项目已走过北京、广州、昆明三地。项目汇聚200余位心理健康教育领域多学科专家导师团队，与全国20余家医疗机构、教研机构及心理健康特色学校进行交流共建。全年共计有来自23个中西部省份的近1400名中学心理健康教师参与线下培训，超过2.2万名教师同步参与线上学习。

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