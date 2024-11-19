人民网北京11月19日电 （记者李依环）2024（第八届）北京国际城市设计大会日前在北京建筑大学开幕。大会以“变革·传承·包容”为主题，来自国内外遗产保护、城市更新、绿色低碳、人工智能、城市设计等领域的专家学者、高校师生等参加交流。

住房城乡建设部党组成员、副部长姜万荣表示，当前，中国城市发展进入了城市更新时期，由大规模增量建设转向存量提质改造与增量结构调整并重。今后要创新城市设计理念和方法，推进实施城市更新行动；延续城市历史文脉，保护好传承好中华的优秀传统文化；强化科技赋能，设计建造新时代人民群众需要的好房子。

北京市政府党组成员、副市长孙硕表示，城市建设是中国式现代化建设的重要引擎，在首都北京的城市建设中，城市设计是一个越来越重要的领域。首都城市工作要坚持人民城市为人民，进一步提高规划建设治理水平，要抓好城市总规的重点任务实施，在城市更新上迈出更大的步伐，不断提升超大城市精细化的治理水平。

北京建筑大学党委书记郑宇表示，学校将继续发挥学科人才优势，以人工智能赋能学校学科专业全面提升，一如既往服务国家和首都重大需求，聚焦前沿技术应用，为城市规划创新、建设创新、管理创新提供有力支撑，为建设和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市，全面推进中国式现代化作出新的更大贡献。

本次大会由北京建筑大学、中国建筑学会、中国建筑文化中心主办，包括开幕式、13场主旨报告、2场平行活动、6场专题论坛等系列活动。会上，《城市更新 绿色指引》新书正式发布。该书由中国工程院院士、北京国际城市设计大会组委会主席，北京建筑大学院士专家工作站在站院士崔愷等专家主编。

记者从现场获悉，作为本次大会的品牌实践活动之一，2024北京建筑大学城市设计学生交流工作营日前开营。来自清华大学、北京建筑大学、北京工业大学、北京林业大学、中央美术学院、北方工业大学等6所高校的师生，围绕北京中轴线在申遗成功背景下的历史文化价值挖掘展示和现代城市发展需求，开展了多方位设计研究。

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