人民网北京11月19日电 （记者孙竞、李依环）“高校是创新第一动力的重要结合点，城市拥有产业集聚、科技创新以及部门协调、政策支撑的独特优势，高校与城市协同发展，是实现教育、科技、人才一体推动的重要着力点。”日前在重庆举行的第六届中国城市与高校发展大会上，中国高等教育学会副会长、教育部原副部长林蕙青表示。

当前，高等教育与区域经济社会发展的相互促进作用日益凸显。那么，对于超大城市而言，如何更好与高校协同发展、实现“双向奔赴”？作为第62届中国高等教育博览会系列活动之一，本次大会上，多位专家、学者围绕主题进行了深入交流。

高校与城市要主动作为，建立一体融合发展新机制

“建设教育强国，龙头是高等教育。高等教育的规模结构和质量，是衡量区域乃至国家经济社会发展水平的重要指标。”林蕙青表示，高校要以创新思维推动城市建设，以创新成果服务社会发展；城市要营造创新要素生长沃土，畅通创新动力运转的机制，配置创新活力资源。

对于促进超大城市与高校协同发展，林蕙青认为，高校与城市要主动作为、同频共振，充分发挥各自优势，建立一体融合发展新机制。一是深刻把握教育科技人才一体化发展新要求，明确校城发展新任务；二是加快培育发展新质生产力，确定校城发展新方向；三是聚焦创新驱动发展，打造校城发展新动能；四是抢抓重大战略机遇，构建校城发展新模式。

“大学因城而兴，城市因校而盛，城市的发展离不开大学，大学的发展同样离不开城市的支撑。”重庆市委教育工委书记、市教委主任刘宴兵表示，作为一个关系共同体，大学和城市互属共长；作为一个利益共同体，大学和城市共生共长；作为一个责任共同体，大学与城市共建共担；作为一个命运共同体，大学与城市休戚与共。

刘宴兵谈到，重庆是国家中心城市、超大城市。当前，重庆正聚焦国家战略和经济社会发展需求，推动高等教育与城市融合发展，奋力建设教育强市，持续打造“西部领先、全国进位和重庆辨识度”的教育标志性改革成果，为建成教育强国、谱写中国式现代化重庆篇章作出新的更大贡献。

人才培养是城市、高校协同发展的重要一环

重庆大学党委常务副书记王时龙表示，城市因高校会聚，高校因城市滋养。高校要深刻把握城市与高校协同发展的新内涵、新要求，主动担负起新时代赋予的新使命，构建城市发展需求为导向的学科专业、科研创新和人才培养体系，大力推动人才链、产业链、创新链、教育链有机衔接发展。

“城市与大学是命运共同体，互相依存，不可分割，在社会发展、人才培养等方面承担着共同的责任和使命。奋进新时代，谱写新篇章。新时代赋予了城市-大学这个命运共同体更多的使命责任。”重庆大学党委常委、副校长刘贵文谈到。

“人才培养是城市、高校协同发展的重要一环。”香港理工大学协理副校长沈岐平分享了学校近年来推出的“学系为本”组合课程，并表示高校要通过强化服务和学习、培养创新人才、积极推进科研成果转化等方式，积极助力城市发展。

重庆大学校长助理、国家卓越工程师学院院长李英民表示，教育强国建设征程中，高校要回答好“培养什么人，怎样培养人，为谁培养人”这个时代命题，要在国家和区域发展大逻辑中找准新方位。近年来，重庆大学致力于打造世界工程教育的中国方案，打造卓越工程师培养“样板间”，着力实现有组织的科研和有组织的人才培养相结合。

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