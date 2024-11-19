人民网北京11月19日电 （记者李昉）近日，作为第62届中国高等教育博览会的同期学术活动之一，由中国高等教育学会指导、天津大学主办的第七届中国高等工程教育大会举行。

据了解，本届大会以“引领科技发展、赋能产业变革：新时代工程教育的使命与作为”为主题，邀请到多位高等工程教育领域专家、代表对高等工程教育建设进行研讨和分享，共商推进高等工程教育建设高质量发展路径，来自工程教育领域的专家学者以及全国各高校的教师等1000余人参会。

中国高等教育学会副会长、天津大学原党委书记李家俊指出，高等工程教育承载着服务国家战略需求、培养创新型工程科技人才的重任。面对新一轮科技革命和产业变革，高等工程教育需紧跟科技发展步伐，聚焦理念、内容、标准与方法创新，加强顶层设计，塑造动能优势，树立发展样板，构建育人新模式，奋力推动高等工程教育高质量发展。

在主论坛上，天津大学党委书记杨贤金，中国工程院院士、重庆大学校长王树新，哈尔滨工程大学党委常委、副校长赵玉新分别作题为《“从未来到未来”，为发展新质生产力培养卓越工程人才》《发展新质生产力与创新人才培养》《深化新工科建设，培养新时代“工学”人才》的主题报告。同时，大会设置圆桌论坛，与会专家围绕“新工科教育建设及其面临的挑战与机遇”中关键问题进行讨论，为工程教育发展提供新思路。

会议期间，8个分论坛同步举行，多位专家、学者分别围绕“‘四新’融合推动高等教育提质创新发展”“人工智能赋能高等工程教育”“工程教育认证理念创新与发展”“未来技术学院建设与发展”等主题进行分享。

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