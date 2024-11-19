原标题：5万师生在校观览抗战文物！中国共产党抗战文物展进校园巡展活动闭幕

11月13日下午，在北京市教育委员会指导下，中国人民抗日战争纪念馆、北京教育融媒体中心和顺义区教育委员会联合主办的“中流砥柱——中国共产党抗战文物展进校园巡展”活动闭幕式暨数字赋能德育成果展示活动在北京市第四中学顺义分校召开。

中国人民抗日战争纪念馆党委副书记董立新，顺义区委常委、副区长冯江全，北京市教委基教一处副处长张代龙，北京教育融媒体中心副主任阮滢，北京市顺义区教育研究和教师研修中心副主任张智力，中小学信息技术教育杂志主编苏金柱，中小学信息技术教育杂志党支部书记、副主编卢秋红，北京林业大学林学院学生事务中心主任孟秋实，北京市第四中学顺义分校校长白瑛等出席闭幕式。

来自顺义区各中小学德育主管领导、北京林业大学林学院林学本科生党支部和信息学院（人工智能学院）研信息2022第二党支部的部分大中学生以及北京市第四中学顺义分校、北京市顺义区马坡中心小学校、北京市顺义区龙湾屯中心小学校等学校师生共计800余人参加了此次活动。

北京市顺义区教育研究和教师研修中心副主任张智力发表致辞。她表示，在当今数字化时代，数字技术与教育深度融合，为教育教学带来了深刻变革，本次活动便是这一变革的生动实践。数字技术让历史文物“活”了起来，让抗战精神得以在校园中传承和弘扬。这不仅有助于拓宽学生的学习视野，激发他们的爱国热情，引导孩子们树立正确的世界观、人生观和价值观，更推动了教育方式的创新，为德育工作注入了新的活力。

张智力介绍，顺义区一直以来高度重视学生的全面发展，积极探索创新教育模式，致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。希望以此次活动为契机，鼓励更多学校积极探索创新德育模式，将爱国主义教育融入日常教学中，培养学生的爱国情怀和社会责任感。

北京教育融媒体中心副主任阮滢在总结中提到， “中流砥柱——中国共产党抗战文物展校园巡展活动”，将抗战纪念馆丰富的馆藏的资源搬进北京中小学校园，共同打造流动的博物馆和红色的思政课堂。活动启动以来，先后走进22所中小学，覆盖5万余名师生，涉及本市8个区。这不仅是一次文化的传承，更是一次精神的洗礼。馆校合作的实践，不仅丰富了教育资源，也为革命文物的保护和利用开辟了新路径、新尝试。让我们共同期待明年“中流砥柱——中国共产党抗战文物展校园巡展活动”。

中国人民抗日战争纪念馆党委副书记董立新对“中流砥柱——中国共产党抗战文物展校园巡展”活动进行了总结，2024 年，中国人民抗日战争纪念馆联合北京教育融媒体中心开展“中流砥柱——中国共产党抗战文物展”活动，自5月开始，从调研确定方案、精心设计主题到选拔培训讲解员、展板走进学校，均得到了市教委、各区教委以及学校的鼎力支持。今年的巡展活动大胆创新，各校结合自身特色，运用了丰富多样的形式，诸如学生倡议、绘画、朗诵、合唱等，不少学校还融入了数智赋能抗战历史文物巡展。此次活动得到了中央及市区多家媒体的报道，产生了较大的影响。未来，抗战纪念馆将进一步加强与中小学的合作，持续创新模式。2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，是一个特殊且重大的历史节点，抗战纪念馆将会策划更多的活动，以发挥更大的作用。

在“中流砥柱——中国共产党抗战文物展进校园巡展”活动闭幕式暨数字赋能德育成果展示活动中，北京市第四中学顺义分校思政学科的申耀华与数字主持人（小和、小润）携手，为中小学生带来了一堂不一样的大思政课——“中流砥柱——中国共产党在抗战中的作用“。

这堂大思政课精彩纷呈。首先，北京市第四中学顺义分校的同学们带来了深情的朗诵《和平宣言——南京大屠杀祭》，他们用真挚的情感控诉着战争的残酷，表达了对和平的向往。北京市顺义区马坡中心小学校的同学们带来了朗诵《致先辈》，用深情的话语向先烈致敬。北京市第四中学顺义分校的同学们再次唱响《我和我的祖国》，抒发对祖国的热爱。北京市顺义区龙湾屯中心小学的同学们则呈上了朗诵《红色少年成长记》及焦庄户地道战故事讲解，让那段英勇的抗战历史生动呈现。与此同时，顺义区仁和中学同步进行了巡展，他们与主会场进行了视频连线。最后，全体学生进行了集体宣誓，他们的誓言坚定有力，展现出传承抗战精神、担当时代使命的决心。

（文/苏珊）

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