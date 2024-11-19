原标题：师范院校要主动讲好中国教育家故事

建设教育强国，须不断提升我国教育的国际影响力。习近平总书记在全国教育大会上发表重要讲话指出，要深入推动教育对外开放，统筹“引进来”和“走出去”，不断提升我国教育的国际影响力、竞争力和话语权。光明日报《教育周刊》近日围绕提升教育影响力、弘扬教育家精神等主题刊发多篇重磅文章，取得良好反响。师范院校因师而立、缘师而兴、依师而荣，是加快构建高素质专业化教师队伍的主力军。大力弘扬教育家精神、讲好中国教育家故事，提升国际影响力，师范院校责任重大、使命光荣。

深刻把握讲好中国教育家故事的价值意义

讲好中国教育家故事是促进世界各国人文相交、民心相通的重要载体。教育是推动人类文明进步的重要力量，在推动人类社会知识传播与创新、文化传承与发展、文明创造与跃升等方面发挥着不可替代的作用。教育交流与合作是构建人类命运共同体的人文基础，以教育为纽带促进世界各国人文相交、民心相通，不仅可以广泛汇聚发展共识、促进文明交流互鉴，也可以进一步深化经贸、科技、文旅、体育等更多领域的交流交往。讲好中国教育家故事特别是透过教育家的事迹折射出中国教育在改善人口质量、提升民族素质方面的价值意义与实践路径，对于推动全球人力资本水平提升有很大启发。

讲好中国教育家故事是展示中国教育事业发展成就的重要载体。党的十八大以来，中国特色社会主义教育事业取得历史性成就、发生了格局性变化，建成了世界上最大规模的教育体系，教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列。成就的取得绝非易事，其中饱含无数教育家、实践者的心血智慧，讲述中国教育发展经验、讲述中国教师教书育人故事，可以帮助更多发展中国家借鉴并找准自己国家教育事业发展的路径。

注重把握讲好中国教育家故事的方式方法

中国教育事业发展巨大成就离不开广大教师的勤劳耕耘，其中不乏教育家们的智慧与贡献。以教育家精神为指引，讲好中国教育家的故事，要注意把握方式方法。

讲人物更要讲思想。故事何以扣人心弦？一是要有好的故事情节，透过具体的故事情境，让听故事的人跟随讲述者“亲历”故事主人翁的经历，产生情感共鸣；二是要有中心思想，通过故事的讲述让人体会其中的做人做事道理。既要讲述人物事迹，更要透过事迹讲述他们的思想以及这些思想对于当下的教育价值，让人们更加深入地理解教育家言行，进而提升自我教育实践行动力。

讲古代圣贤更要讲时代楷模。中华民族自古以来就有着崇文重教的优良传统。党的十八大以来，“人民教育家”“时代楷模”、全国教书育人楷模、“最美教师”以及全国模范教师层出不穷，“四有好老师”更是不断涌现，他们在教学、科研、社会服务、文化传承创新与国际交流合作等方面立德立言，很多教育智慧、经验都值得深入学习。无论是讲古代圣贤还是时代楷模，要坚持古为今用、今为我用的原则，实现中华优秀传统教育思想的创造性转化和发展。

讲自己的故事更要讲交往的故事。既要讲清楚教育改革者、奋斗者在建设教育强国征程中锐意进取的故事，也要讲清楚其在推动中外教育交流与合作进程中的感人事迹，为推动全球教育交流与合作树立积极典范，使中国教育家们的光辉事迹成为中国教育向世界递上的一张亮丽名片。

师范院校主动讲好中国教育家故事的着力点

要深化教师教育改革。讲好中国教育家故事，首先要办好人民满意的教育，让教育的故事有说服力、吸引力。要把加强教师队伍建设作为基础工程来抓，进一步健全中国特色教师教育体系，加快提升高质量教师教育体系有效供给能力。作为师范高校，要以大力弘扬教育家精神为契机，始终坚守教师教育首要职责，深化教师教育改革，进一步优化师范生学科素养、育人能力，大力培养高素质专业化创新型教师，让优秀的人培养更优秀的人。同时，弘扬尊师重教的社会风尚，努力提高教师的社会地位，使得教师享有应有的社会声望，增强教师工作的成就感和吸引力。

要加强教育智库服务。积极打造一批具有重要决策影响力、社会影响力、国际影响力的高校教育智库，是讲好中国教育家故事的重要支撑。师范高校除了做好“师”字文章，还要积极开发新的教育生长点。比如，2007年，浙江师范大学成立非洲研究院，全面开展战略研究、咨政建言、人才培养、舆论引导和公共外交等工作。该研究院组建“讲好中国故事”中非学者联合宣讲团，引导外籍学者在非洲主流媒体平台撰文、受访发声，发挥非洲学者的国际传播媒介作用。近日，国家主席习近平复信南非前资深外交官、浙江师范大学非洲研究院名誉教授格罗布勒等非洲50国学者，鼓励他们继续为构建高水平中非命运共同体、维护“全球南方”共同利益提供智力支持。浙江师范大学将引导全体教师坚守教书育人初心使命，持续为构建中非命运共同体、共建“全球南方”现代化书写新篇章。

（作者：蒋云良，系浙江师范大学党委书记）

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