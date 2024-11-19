人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

呈现融合之美，培育审美品位

2024年11月19日09:02 | 来源：光明日报
小字号

原标题：呈现融合之美，培育审美品位

美育课程在高校通识教育中的重要作用毋庸置疑。要提升美育课程教学质量，离不开艺术类学科内容的有机相融与整合——通过展示融合之美，触发学生的自然感知能力，引发情感体验，提升学生认知水平，最终达到培养学生审美品位，构建个性化、创造性思维境界的目标。

近年来，教育界高度重视美育课程。以北京为例，多所高校均设立了美育研究室、美育中心以及艺术与美育研究院等机构。与此同时，在各校人才培养方案中，美育课程同样被赋予重要地位，涌现出不少深受欢迎的优秀教师与精品课程。但不可否认，放眼全国，也有部分高校美育课程设计相对陈旧、呆板，乏人问津。

如何避免这种现象？

教育部去年12月发布通知提出的“以浸润作为美育工作的目标和路径”，便是一个值得深入探索、研究的课题。近日，北京市教委印发了《北京市全面实施学校美育浸润行动工作方案》（以下简称《方案》），明确支持高校打通校际课程互选平台，实现学生跨校选修美育课程，鼓励高校和科研院所将美育课程纳入研究生教育公共课程体系。笔者梳理发现，不仅北京，还有不少省市均出台了相关工作方案，这标志着学校美育工作迈入了一个全新发展阶段。

美育课程是艺术与审美的实践路径

做好美育浸润，离不开强有力的课程体系支撑。

近年来，不少学校在人才培养方案中明确规定了美育课程的设置与学分要求。笔者调研发现，某高校在学生培养方案中明确提出：学生需修读“艺术修养与审美体验”选修课程不少于2学分。为了能让学生获得真正意义上的审美体验并提升艺术修养，这所学校还设计了丰富多样的课程内容，涵盖音乐鉴赏、美术创作、舞蹈表演等多个领域，为学生提供了广阔的学习视野和实践平台。从实践来看，艺术类选修课深受学生欢迎。以线上开设的某舞蹈艺术类课程为例，每学期选课均过千人，到了“一位难求”的程度。更重要的是，学生学习热情很高，他们在课程评价中写道：“这是我第一次离舞蹈学科这么近，第一次系统了解、体验舞蹈艺术的魅力”“舞蹈艺术课程为我大学生活展开全新画面，对我完善知识结构、提升认知帮助很大”……大一通识课“中国曲艺与民间歌曲赏析”的任课教师反馈，学生选修热情高涨，按教室容量设置的课堂人数已远远不能满足学生需求。学生能在课堂上从始至终保持专注，课下积极搜寻各类演出实例和曲艺作品创作背景等资料。

在笔者看来，这些课程不仅深化了学生对艺术的理解和欣赏能力，更是一次深刻的心灵触动与自我发现之旅。通过美育课程的系统学习，学生们培养了创新思维和情感表达能力，学会了如何在日常生活中发现美、欣赏美，以及如何用自己的方式创造美、分享美，从而丰富个人的精神世界，为未来全面发展奠定坚实基础。

美育课程是人才培养与学科交叉的桥梁

美育课程具有跨学科、实践性、综合性和创新性等特点。它打破了传统学科界限，将艺术知识与其他学科知识相融合，为学生提供更为广阔的学习视野。同时，美育课程注重实践教学和创作实践，鼓励学生通过参与艺术创作和实践活动，提升审美能力和创新思维。

美育课程的重要性，还体现在人才培养和学科交叉中发挥的桥梁作用。举例来说，北京某高校在文学课程中引入音乐、舞蹈等艺术元素，使文学作品更加生动形象。在讲述中国古代历史时，教师会展示不同朝代的绘画、雕塑和建筑作品，让学生通过视觉艺术感受祖国的历史变迁与文化传承。此外，学校还会组织学生参观博物馆和艺术展览，让他们亲身体验艺术与历史之间的紧密联系。这种教学模式有助于学生更好地理解历史背景和文化内涵，同时也培养了他们的艺术鉴赏能力。美育课程如同桥梁纽带，不仅促进不同学科之间的交流与融合，还能推动高校学科体系不断完善和优化。

美育课程也可以对其他专业学科发展产生积极推动作用。笔者调研一所北京高校发现，这所学校开设了美育本科辅修专业，开发并推广了美育云课堂和美育微课，举办了美育大讲堂，组织学生艺术季等系列活动。这些举措极大丰富了校园文化生活，增强了校园文化的凝聚力与吸引力。此外，鉴于美育课程突出实践教学与创作实践的独特优势，北京多所高校纷纷推出了各具特色的美育实践项目。这些项目不仅丰富了美育教育内涵，还为其他学科教学方法创新提供了宝贵启示和借鉴，进而推动了高校整体教学质量提升。

美育浸润行动下的课程展望

随着美育浸润行动的深入推进与高校美育工作不断发展，美育课程的重要性和影响力将进一步增强。未来，美育课程建设应更加重视创新性与实用性，积极探索线上线下融合的教学模式，通过构建一系列高质量美育慕课和数字化教学资源库，为学生提供更加便捷和高效的美育学习途径。同时，利用大数据和人工智能等先进技术对学生学习过程进行追踪与分析，为实施个性化教学提供坚实的数据支持。此外，加强与社会资源的合作与共享，也有助于推动美育成果的转化和应用。

尤为重要的是，跨校学分互认评价机制将成为美育课程发展的重要推动力。通过构建这一机制，学生可以在不同高校间自由选修美育课程，实现优质美育资源的共享，不仅拓宽了学生学习视野，也促进了高校间的交流与合作。此外，跨校学分互认还有助于打破学科壁垒，推动美育课程与其他学科交叉融合，为培养具有创新精神和实践能力的高素质人才提供更广阔平台。

（作者：郑莉，系首都师范大学音乐学院音乐教育系主任、教授）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部