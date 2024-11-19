原标题：完善教育体系 培育大国工匠

习近平总书记指出：大国工匠是我们中华民族大厦的基石、栋梁。党的二十届三中全会强调，加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系。

推进中国式现代化，实现高质量发展，亟须培养一大批高素质技术技能人才。新时代新征程，如何更好地完善职业教育体系，为中国式现代化培养大国工匠，是当前面临的一项重大现实问题。笔者认为，完善职业教育体系是提升国民素质，培养能工巧匠、大国工匠的重要路径。

第一，紧扣国家战略和产业发展需求，增强职业教育适应性和吸引力，为培养大国工匠提供扎实基础。

职业学校是开展职业教育的核心阵地，提升职业学校的办学能力是完善职业教育体系的重要基础。其一，优化职业教育结构布局。随着我国职业教育快速发展，中专—大专—本科的学历结构逐步完善，解决了职业教育“天花板”“断头路”等问题，但职业本科教育发展跟不上产业发展步伐的现实仍然存在。接下来，应根据产业发展需求，对有特色、有基础、有条件、有地方政府支持的职业院校加快升本步伐，优化职业教育体系和结构，为不同禀赋学生提供差异化成长成才通道。其二，有效提升职业学校办学能力。要进一步优化学校治理结构，健全“政校企行”协同教育治理体系，完善多元治理格局；要深化内部改革，优化校院两级管理体制，着力激发办学活力和创新活力；要不断改进治理方式，健全依法、依章、依规治理机制，全面提升综合治理效能。各级政府要高度重视职业教育，为培养能工巧匠、大国工匠提供坚强保障。其三，全面提升教育教学质量。职业学校要始终坚持“强化技能训练，兼顾就业与升学”的教学管理原则。人才培养应精准对接国家及区域经济社会发展需求，力促专业建设与产业发展“并跑”，及时调整优化专业设置和课程体系，力求人才培养契合行业企业需要。通过加强实训室建设和实训课教学管理，以技能训练为中心，将新方法、新技术、新工艺、新标准引入教育教学实践，提高学生的实践操作能力。其四，加强“双师型”师资队伍建设。可以定期组织教师参加专业技能培训和教育教学能力提升课程，并与行业企业建立紧密的合作关系，共同开展教师培养、实训基地建设等活动。要积极邀请企业专家尤其是大国工匠、劳动模范等到学校开展讲座、授课等活动，促进教师与企业专家的交流与合作。

第二，不断推进和强化职普融通，为大国工匠提供系统化、连续化、多样化培养。

推动职普教育各学段互融互通，能够显著提升职业教育的灵活性和系统性，为拥有不同天赋和兴趣的学生提供连续化、多样化的教育选择。一方面，积极推动各阶段职普教育融通。中小学阶段，应将职业理念、职业态度以及基础的职业技能和劳动技能纳入教育体系，积极开展职业启蒙教育，让学生了解各种职业的特点和要求，激发他们对职业教育的兴趣和热情。高中阶段，可通过选择分流机制，让学生进入职业学校深入学习专业技能，或者直接参与职教高考，为其学业生涯规划提供多样化路径选择。应用技术大学和综合性大学可适度增加对职业学校毕业生的招生比例，为学生提供更多的成长成才通道。另一方面，积极推动职业教育“中高本一体化”贯通发展。可以通过构建一体化课程体系，优化配置并共享师资、设备、实训基地等教育资源，实现教学管理和教学方法的交流互鉴；通过打通中职与高职、高职与本科之间的升学机制，为学生提供更多机会；通过参加职业技能竞赛、考取职业资格证书等多种方式，提升学生的专业技能、技术技能和综合素质。

第三，坚持职业教育体系应用化发展方向，为培育职业性、经济性、实践性和创新性工匠人才提供重要支撑。

要坚持职业教育与产业发展紧密结合，坚持职教体系应用化发展方向，不断培育契合产业发展的高技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。其一，深化产教融合。要积极推进行业产教融合共同体建设，搭建企业直接参与教育教学资源开发的平台。通过出台相关政策，让企业深度参与职业院校人才培养全过程，鼓励企业和职业院校共建“校中厂”“厂中校”实训中心，为学生提供实训平台，使职业教育真正围绕产业需要来办学。其二，促进科教融汇。要强化科教协同育人，各类职业院校要积极探索职业教育教学改革，创新教学方式方法，将科学精神、创新思维融入教书育人全过程。通过加快产教共性技术服务平台建设，拓展产教融合创新成果转化的绿色通道，鼓励职业院校与企业合作开展科研项目，共同开展技术攻关，解决企业关键技术问题，推动科技成果转化，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，支撑产业转型升级，推动区域经济高质量发展。其三，对接区域经济社会发展。职业教育作为一种类型教育，要紧密对接区域经济社会发展，对接科技发展趋势与市场需求，以城市为节点、行业为支点、企业为重点，服务和支撑区域主导产业、支柱产业和战略性新兴产业发展。精准对接区域经济社会发展需求，充分发挥职业院校在人才培养、科技服务和社会培训等方面优势，借助区域产业聚集和资源优势，共同构建区校合作机制，助力区域实现高质量发展。

第四，形成良好的职业教育发展环境，营造尊重和争当“能工巧匠”和“大国工匠”的社会氛围。

为职业教育营造良好的发展环境，是完善职业教育体系的重要内容和有力保障。应在全社会弘扬工匠精神，营造尊重劳动的社会氛围，在职业教育中加强工匠精神教育，培养学生的职业责任感和敬业精神。应通过加强职业教育宣传，提高社会认可度；通过优化职业教育资源配置，提升教育质量；通过各级政府、企业和社会力量共同参与职业教育，共同建设实训基地和研发中心，改善职业院校的办学条件，提升教学水平和实训能力。同时，要健全制度体系，优化高技能人才发展环境，实现多劳多得、技高多得；要畅通职业发展通道，对业绩突出的能工巧匠，及时落实政策待遇，为其搭建施展才华的广阔舞台。

（作者：姚光业，系北京电子科技职业学院原院长）

(责编：李昉、郝孟佳)