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“西油11”等油菜品种在拉萨试种成功

2024年11月19日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：“西油11”等油菜品种在拉萨试种成功

　　记者11月14日从西北农林科技大学获悉，由该校农学院教授黄镇带领的油菜种质资源创新及遗传育种团队，选育的“西油11”等三个品种在西藏拉萨试种成功。目前，这三个品种在当地展现出强适应性，长势和丰产潜力优于当地主栽品种，有望在青藏高原大面积推广。

　　“西油11”具有抗旱、抗寒、耐盐碱、高产、高油、适应性强等特点，目前在拉萨市曲水县才纳园区高原种业基地的试验田里长势良好。“田间作物籽粒颗颗饱满，经专家组测试，该品种亩产能达到285.1公斤左右，展现出良好的抗逆性和高产潜力。”西藏农牧科学院研究员王晋雄说。

　　针对青藏高原油菜产量偏低、种质资源遗传基础狭窄、抗病品种不足等问题，2012年起，黄镇团队着手油菜抗逆品种育种理论与技术研究。他们利用图位克隆策略挖掘出耐盐油菜资源2205中的关键基因BnBBX22.A07，并揭示了BnBBX22.A07通过介导活性氧的清除和激活下游BnWRKY33.C03的表达增强油菜耐盐性能的新机制。

　　在基础研究取得进展的同时，团队筛选出30多个强耐盐碱油菜资源，并利用回交转育结合分子标记辅助选择的方法，培育出12个农艺、抗性和品质等综合性状优良的强耐盐碱甘蓝型油菜亲本系，进一步配制成20多个高产油菜杂交组合。“我们在新疆、宁夏、陕西等多地奔波育种，创制出‘西油11’‘陕油1513’‘陕油168’等一批耐寒、耐旱、耐盐碱油菜品种。其中，由团队于澄宇副研究员选育的‘西油11’表现优异。”黄镇说。

　　“‘西油11’具有纯黄籽高油、油品清亮、香味醇厚等优点，适合在高海拔地区推广应用。”黄镇介绍，高寒地区需要高热量食物，醇香菜籽油是优质食材，其中富含93%以上的不饱和脂肪酸。

　　“最近我们对接当地农业部门，筹划在拉萨、山南、林芝、日喀则建立10个百亩以上示范园，相信这一新品种很快就能在青藏高原大面积推广。”王晋雄说。（记者 马爱平 通讯员 杨远远）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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