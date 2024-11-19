严 瑜 张婧婕

图为中外嘉宾在第五届北京国际书法双年展上参观书法作品。

本报记者 严 瑜摄

近日，由北京市文联、中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）主办，北京书协承办的“墨鉴文心”第五届北京国际书法双年展在中国工艺美术馆开幕。

本次展览分为“国际书法名家精品邀请展”和“四季中国——二十四节气主题书法展”两部分，共有来自27个国家和地区的119件作品展出。其中，“国际书法名家精品邀请展”主要展出中国、日本、韩国、美国、英国等国家和地区的书法家作品，全方位呈现中国书法作为世界非物质文化遗产的文化魅力及广泛影响力。

北京市文联党组副书记、常务副主席马新明表示，北京国际书法双年展不仅是一个展示书法艺术的平台，更是一座促进文化交流的桥梁。来自世界各地不同文化背景的艺术家们在此相互学习交流，增进对不同文化之间的理解与尊重、认识和欣赏，推动书法艺术繁荣发展。

日本白扇书道会理事长、日中文化书法交流协会会长种谷万城连续参加5届北京国际书法双年展。他向本报介绍，此次展览展出了他的行草书法作品《花酒吟咏》，希望向观众传递文人赏花饮酒的文雅欢愉之情。种谷万城从小跟随父亲学习书法，至今已与书法结缘近70年。他曾多次携书法作品来华展览交流。“如今，在日本，学习书法的群体不断扩大，不少学校开设了书法相关的兴趣课程。希望今后能够继续通过书法这座桥梁密切日中两国文化交流，增进两国民众之间的相互理解与友好往来。”种谷万城说。

今年首次参加北京国际书法双年展的英国书法爱好者大牛学习书法5年。他此次参展的书法作品是以草书书写了古希腊柏拉图所著《斐德罗篇》中的一段话。他介绍，作品内容节选自《斐德罗篇》中苏格拉底与斐德罗探讨文字的一段对话。“我先将这段对话翻译成中文，再改写成文言文，然后书写下来，经过多次练习才有了这幅作品。”大牛说，他尤其喜欢草书那种在法度之内尽显潇洒自如的状态，参加本次展览对他来说是一次非常宝贵的学习机会。

韩国全北世界书艺双年展艺术总监崔银哲常年往返于中韩之间，积极参与各类书法艺术交流活动。他认为，书法并不是简单地用毛笔细致描绘字形，其中还蕴含了与历史、哲学、文学等相关的丰富内涵，有助于人们陶冶情操、提升精神境界。北京国际书法双年展为世界各国书法家搭建起一个互学互鉴的重要平台，也让更多人有机会领略书法艺术的魅力。

本次展览持续至11月24日。展览期间还举办了第五届北京国际书法双年展研讨会、书法交流笔会和采访活动。

北京国际书法双年展创办于2005年，是北京书法家协会立足中国、面向国际所举办的展览。作为当代国际书法交流的艺术平台，北京国际书法双年展规模不断扩大，参展书法家累计2000余人，对普及和传播中国书法艺术发挥了积极作用。

(责编：李依环、孙竞)