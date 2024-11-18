2024年11月15日上午，由北京教育科学研究院基础教育教学研究中心主办，北京市朝阳区教育科学研究院和首都师范大学金泽小学承办的北京市“课改教研行”之“数字赋能——探索构建学校教学评管新生态”主题研讨活动在首都师范大学金泽小学举办。

北京市朝阳区教委副主任孙迅指出，一是要转变教育观念，从传统学科教学视角转向以学科育人视角，更加注重挖掘学科内涵对学生成长的价值。二是朝阳教育全方位变革，涵盖出台系列改革措施、提升教师专业发展等，旨在全面提升教育品质。三是数字赋能推动了教育高质量发展，东坝地区教育布局及学校发展让大家看到了区域教育的活力。

首都师范大学金泽小学校长蒋学凤带领教学管理团队汇报学校关于数智赋能——探索构建教学评管新生态的“金泽”实践成果。蒋学凤表示，学校立足教育教学核心、紧抓队伍建设，通过科研引领的数智赋能研究实践，将国家教育改革的要求任务切实落地、落实、落深。在朝阳区人工智能三年行动计划引领下，学校的数智赋能已从初探到在教学核心领域深入推进、全面推开。

北京教科院基教研中心小学语文教研室教师王薇表示，从老师们的课堂和分享中，可以得到启示：一是人工智能带来结构化思维，学科教学要让学生经验形成结构化思维和学科意识，同时可尝试开展循证式教研。二是在语文课堂上，老师用人工智能将文字转化为影像，技术相同但用途有别，要探索如何使用。三是通过数字化和人工智能，不是仅教会学生使用技术，还要让他们形成数字化素养，更好地体验世界。

北京教科院基教研中心小学音乐教研室教师程郁华表示，AI 在助力艺术学科培养学生创新力方面有积极意义，可降低编创技术门槛。同时，对于教师而言，AI 或能帮助音乐教师提升美术等专业表达能力，使其更好地适应艺术课程综合化改革的要求。

据悉，本次动活动由“分会场研究课展示+专家指导、主会场汇报交流+专家点评+领导讲话”两个主要部分组成。研究活动旨在贯彻国家教育数字化战略、提升教师数字素养、创新学校管理方式、助力深入教学研究、推动以智助学等工作。最终惠及学生全面发展，激发学习兴趣，提高教学质量，发展核心素养，助力拔尖创新人才培养。

来源：宣教之窗

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