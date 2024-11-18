人民网北京11月18日电 （记者孙竞）日前，以“职普融通·产教融合·科教融汇”为主题的第62届中国高等教育博览会在重庆举行。

中国高等教育学会副会长、教育部原副部长林蕙青介绍，本届高博会展示了一批前沿科技产品、开发系统和操作平台，通过学术分享、观点对话等活动聚焦科技创新的体制机制、策略路径、文化氛围等方面的全方位创新。近700家企业参展，有国内外教育信息化领域的龙头企业，也有一批专精特新的小巨人企业，全面展示人工智能研发成果、智慧教育应用技术和信息化解决方案。高博会设置高校专区和人才专区，展示办学成果，开展人才推介与招聘活动，设立对话论坛；设置成渝专区，通过“院士名师重庆行”“企业重点成果、技术交流”等特色活动，服务促进成渝地区经济社会高质量发展。

记者了解到，本届高博会展览展示部分由专项展区和特色展区两部分组成。专项展区分为实验室及科研仪器设备展区、信息化及智慧教育展区、实训及机电展区、医学教育及健康展区、后勤及平安校园展区、体育设施及用品展区以及国际品牌展区；特色展区包括成渝专区、高校/科创专区、人才专区。此外，围绕高等工程教育改革创新、城市与高校协同发展、大中小学一体化协同育人、职业教育高质量发展等主题，高博会还举办了50余场学术交流活动。

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