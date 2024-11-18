中央美术学院党委书记 徐扬

2023年9月，全国优秀教师代表座谈会在京召开，习近平致信与会教师代表，明确提出并深刻阐释了中国特有的教育家精神。在今年召开的全国教育大会上，习近平总书记指出，要实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，提高教师培养培训质量，培养造就新时代高水平教师队伍。回顾中央美术学院百余年的办学历史和发展历程，最大的优势是拥有一流的艺术教育名师和艺术家，最根本的任务是培养出“爱国为民、崇德尚艺”的高端艺术人才。近年来，学校党委认真学习贯彻落实习近平总书记关于教育的系列重要论述，以习近平总书记给央美老教授回信精神为指引，继承造就优秀文艺名师、培养高端艺术人才的优良传统，深入思考、全面统筹、顶层设计、长远规划，有组织、分步骤地系统开展和推进各方面工作，确保学校持续地肩负起引领中国美术事业和美术教育事业发展的历史使命，持续地传承好为民族造型、为人民立像、为时代存照的学院精神，在文艺创作中弘扬中华优秀传统文化的价值观念、审美理想、匠作精神，持续地完成好建设中华民族现代文明、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的时代重任。

弘扬教育家精神，培树坚守艺术初心理想、追求德艺双馨的大国良师

作为中国历史上第一所国立高等美术教育学府、教育部直属的唯一一所高等美术院校和“双一流”建设高校，学校坚持党建引领和思想引领，为培树坚守艺术初心理想、追求德艺双馨的大国良师强基固本。综合实施落实“强师重教”“精研助创”系列工作，形成教育教学、科研创作、服务社会成果清单，明确教师不仅要有全面的专业素养、高尚的人格修为，还要有“铁肩担道义”的社会责任感，要心怀对艺术教育的初心使命，要立志为人民文艺事业下真功夫、练真本事、求真名声。始终高度重视师德师风建设和人才评价机制落地，通过持续开展教职员工荣典制度，选树师德高尚、技艺精湛、公心敬业、诚信友善的优秀典型。持续加强高层次人才队伍建设，稳步推进“人才矩阵”和“人才梯队”搭建工作，深化职称评审制度改革，坚持师德为先，突出教育教学能力与业绩，培树和打造新时代文艺名家大师、艺术教育名师、艺术工作管理者，全方位激励其服务现代化建设。

弘扬教育家精神，培创展示中华精神风貌、无愧伟大时代的精品力作

2014年，习近平总书记在文艺工作座谈会上强调：“文艺是时代前进的号角，最能代表一个时代的风貌，最能引领一个时代的风气”。在人类发展的每一个重大历史关头，文艺都能发时代之先声、开社会之先风、启智慧之先河，成为时代变迁和社会变革的先导。优秀文艺作品反映着一个国家、一个民族的文化创造能力和水平。党的二十大报告中提出，要“坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。”美术教育工作者要坚持与时代同步伐、与人民共命运，把个人的艺术追求融入国家的发展之中，以创作出无愧于时代、无愧于人民的精品力作为己任。近年来，学校不断涌现出诸多知名良师和优秀作品，他们在优秀传统文化的创造性转化、创新性发展上下功夫，将中国艺术带向世界。他们将对学生“术”的传授升华为“道”的引领，他们在构建以弘扬中华美育精神为核心的新艺科，他们在各自领域取得突破性和创新性重大成果，推动新时代文艺繁荣、建设文化强国。

弘扬教育家精神，培养建设文化强国、勇担历史使命的高端艺术人才

习近平总书记在2014年文艺工作座谈会上的讲话中指出：“繁荣文艺创作、推动文艺创新，必须有大批德艺双馨的文艺名家。要把文艺队伍建设摆在更加突出的重要位置，努力造就一批有影响的各领域文艺领军人物，建设一支宏大的文艺人才队伍。”高等学校承担着人才培养、科学研究、服务地方、文化传承的重要责任与使命。作为培养合格社会主义建设者和接班人的艺术院校，更要勇立潮头，坚决贯彻落实立德树人根本任务。

作为有着百年历史传承和深厚学术底蕴的艺术院校，学校党委带领全校师生深入理解、践行和弘扬教育家精神，继承和发扬“爱国为民，崇德尚艺”的学院传统，致力于培养具备专业前瞻性、学术敏感性、职业全面性、行动引领性的优秀艺术家、设计师、理论家、教育家和管理者，为新时代文艺繁荣工作不断输送高端专业人才，为文化强国建设事业提供人才战略重要支撑。学校始终坚守“守根脉、承学脉、夯基础、传德艺”的教育理念，落实习近平总书记“以大爱之心育莘莘学子，以大美之艺绘传世之作”的殷殷嘱托，努力把学校办成培养合格社会主义建设者和接班人的摇篮。在践行“五育并举”教育理念、全面提高学生艺术修养和道德素质的基础上，不断加强对中华美育思想的历史生成、独特观念和丰富形态的深度研究，推动中华美育精神的传承与发展。坚持正确育人导向，注重培养学生艺术核心素养，通过立德树人、以文化人、以美育人相统一的方式，引导学生确立坚定的理想信念，树立正确的审美观念和高尚的道德情操。通过开设丰富多彩的课程，为学生提供广阔的学习空间和选择，培养他们的创新精神和实践能力。通过组织采风、社会实践、艺术创作等活动，让学生深入生活、了解社会，从而创作出具有时代气息和民族特色的艺术作品。积极鼓励学生参与国家重大文化项目和艺术创研活动，为服务国家文化建设贡献力量。密切加强与国际艺术界的交流与合作，推动中国艺术走向世界。

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