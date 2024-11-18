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“精进不休”奖学金带来的启示

2024年11月18日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：【新闻随笔】“精进不休”奖学金带来的启示

“我想奖励那些暂时落后但坚忍不拔，仍然坚持为目标不断努力、追求进步的同学。”近日，四川大学华西临床医学院一名毕业生捐出3万元，在华西临床医学院设立“精进不休”奖学金，专门奖给“后进生”。与一般将奖学金授予品学兼优学生的做法不同，这个“精进不休”奖专门授予成绩排名在25%之后的同学，每年资助6名学生，每名学生奖励1000元。

教育的本质在于促进每一个学生实现全面发展。设立“精进不休”奖学金，是对“后进生”群体的一次深情拥抱，它传递出一个明确的信号：在学习的道路上，没有绝对的胜者与败者，只有不断前行的探索者与奋斗者。也许，过去的努力没有在短时间内看到结果，但未来依旧值得期许与激励。

近年来，主张“以能力和努力程度来分配资源”的优绩主义从社会生活领域向教育领域蔓延，“择优录取”“能者多劳”的观念成为教育机制的一条内在逻辑，深深影响着社会的整体教育理念，也在教育机制的运行中不断被制度化。“慢”就意味着天赋有限，意味着无法获得更好资源。但无法常胜的焦虑其实不仅体现在所谓的“差学生”身上，更笼罩在“好学生”身上。更为吊诡的是，一元化的评价标准往往在教育这个漫长的过程结束后就改变了。一旦踏入社会，即便是优等生也开始感受到世界的参差。只遵循优绩主义导向，注重学术成绩和表现，忽视心理健康的养成与综合素质的培养，学生踏入社会后不免会产生心理落差。

当然，在历史进程中，优绩主义曾经对激发个体潜能、促进阶层流动等起到很大作用，并不完全应该作为被批判的对象。但给成功者以尊重，给普通人以尊严和鼓励，倡导并维护价值的多样性仍然是我们需要恪守的准则。

教育是一项特别需要坚持长期主义理念的事业。在优绩主义的影响下，很多学校、老师只把目光集中在头部的学生上，因为他们是能为提升学校升学率、名校率作出贡献的人。作为一名初中生的家长，笔者不止一次听到一些学校花大力气为优等生开学业上的“小灶”，对班级排名靠后的孩子放任自流，这样的做法难言公平，更缺少长远眼光。

“后进生”并非永远落后、无法进步，而是在学习、行为或心理等方面暂时处于劣势状态，因此也是需要给予更多关注和帮助的学生群体。他们或许因为基础薄弱、方法不当、动力不足、环境不利等原因，暂时未能跟上集体的步伐，他们更需要有正反馈机制推动前进。诸如“精进不休”奖学金，或者是表扬、鼓励等，甚至仅仅是被看到，都能打破“后进生”学习被边缘化、努力被漠视的恶性循环，让他们感受到自己的价值和进步。

（作者：章清，系媒体评论员）

(责编：李昉、郝孟佳)

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