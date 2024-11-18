李铁林

把烟盒的顶盖或纸张裁剪下来，简单折叠制作成小卡片，孩子们三五成群，轮流拍打地面、桌面制造气流，谁成功让卡片翻面，便能赢走这张卡片。一段时间以来，在少年儿童群体中，这种“烟卡”游戏悄然风靡。

游戏玩法并不新奇，和以前孩子们玩的“打画片”等游戏如出一辙。不过，当孩子们的游戏和香烟挂钩，就可能带来多方面的危害。

一是孩子们过早地接触烟草，会在不知不觉中形成一些错误认知。在少年儿童群体中，“烟卡”已具有一定社交属性，从游戏道具发展为集收藏、交易等功能于一身的“社交物品”。因为这个游戏，不少孩子对香烟品牌“如数家珍”，却忽视了吸烟有害健康的常识。长此以往，香烟在孩子们心中的形象会变得模糊甚至“由负转正”。

二是一些孩子游戏成瘾，不仅影响自身身心健康，还催生出倒卖“烟卡”灰色产业。一些校园周边的售烟点已经加入其中，开始制作并向学生兜售“烟卡”。电商平台上也出现了这类商家，下单购买不需要验证身份和年龄，不少店铺的销量还十分可观。

在从众心理和好胜心态的驱使下，一些心智尚未成熟、自控力较弱的未成年人，可能会沉迷其中，难以自拔。据报道，有的孩子为收集“烟卡”，翻垃圾桶找烟盒、向陌生人索要烟盒、到烟酒行购买香烟，甚至铤而走险翻越护栏进入高速公路捡拾烟盒。“烟卡”是一道危墙，及时引导青少年远离它，方为上策。

遏制“烟卡”的不良影响，需疏堵结合，采取有效措施禁止向未成年人售卖“烟卡”，同时鼓励孩子们更多参与健康、益智、适度的游戏。目前，多地教育部门已经行动起来，要求学校及时制止学生玩“烟卡”游戏。北京、安徽等地市场监管部门则开展了校园周边售烟点排查清理专项行动。作为孩子的监护人，家长也应提高警惕，随时了解动向，做好耐心沟通。多管齐下，凝聚家庭、学校和社会的合力，才能把不良苗头遏制在萌芽状态。

爱玩是孩子的天性。“烟卡”游戏易上瘾、隐患多，立规矩、防沉迷是必要的。但要想达到目的又不引起逆反心理，就得讲究方式方法。比如，就校园是否应禁止“烟卡”，湖南浏阳市道吾小学专门组织了一场“辩论会”。家长、老师、学生平等交流、各抒己见，最终达成了“烟卡”不进校园的共识。同时，学校还设立了“游戏跳蚤市场”，鼓励孩子们在健康向上的游戏中发挥创意。相比简单地禁止，这类做法效果好得多。

教育是沟通的艺术。因势利导，主动沟通，学会从孩子的视角来看待问题，了解孩子的渴望，走进孩子的内心，在尊重孩子的前提下讲明利害，或许就能找到解决这类问题的最优解。

每一代人的成长路上，都有各种广受欢迎的游戏，令一些人沉醉其中。随着时代发展，如今的游戏制作更加精美，形式更加多样，获取渠道更加便捷，防沉迷难度不断增加，必须进一步加强监管和引导。聚全社会之力，织密防沉迷网络，提供更多替代选择，相信能让孩子们的生活既节制有度又不失乐趣，让他们在人生的“拔节孕穗期”茁壮成长。

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 09 版）

(责编：李昉、郝孟佳)