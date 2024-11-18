王 珏

充分挖掘优秀文创产品的价值，要树立开阔的产业思维，把产品设计、加工和服务等环节统筹起来考虑，带动周边产品开发

从历史传承、文化传统中汲取营养，从当代审美、社会需要中寻找方向，持续探索文化经济化、经济文化化互促共进机制，期待更多文创产品浸润文化之美、走稳产业之路

观众清晨六七点钟就去排长队，上架两小时就卖出1700个……最近，国家博物馆一款以明孝端皇后凤冠为灵感设计的原创冰箱贴，引发抢购热潮，屡屡登上热搜。热烈的场面，展现了传统文化的独特魅力，显示出文创产业的巨大潜力。

“凤冠难求”，不仅是因为找到了一个适合进行现代转化的创意，也在于打造一款值得收藏的文化产品的用心。3层木质材质叠加制作的“凤冠”，从定制木板、配件组装、包装，到4道质检，层层精心把关。以手工贴上6颗珠子，挂上2个坠珠，加上两边可以“活动”的帽翅，不仅“让观众一眼看到精美文创凝聚的优秀传统文化”，也带来更多的探索乐趣。中式审美、贴近日常，匠心打造、品质保障，小小文创才能让人一眼难忘。

习近平总书记强调：“积极发展新型文化业态，把更多优质文化产品和服务送到群众身边。”中华优秀传统文化是一座富矿，随着时代发展，做好创造性转化、创新性发展，就能从中不断挖掘出新的时尚。近年来，从甘肃省博物馆“马踏飞燕”系列文创产品热销，到北京古代建筑博物馆天宫藻井冰箱贴成为“顶流”，从山东曹县马面裙等传统服饰不断掀起流行热潮，到福建泉州的“簪花围”装束吸引天南海北游客慕名而来……各具特色的文创产品，打开了融入当下生活的窗口，成为经济发展的亮点热点。

产品持续推陈出新，市场规模不断扩大，文创行业发展前景十分广阔。也要看到，单一的爆款产品不少，具有品牌效应的却不多，形成产业的更是屈指可数。挖掘文创资源，写好“人文经济学”这篇大文章，仍需付出多方面努力。

充分挖掘优秀文创产品的价值，要树立开阔的产业思维，把产品设计、加工和服务等环节统筹起来考虑，带动周边产品开发，更好满足消费者多元化、个性化需求。比如，凤冠冰箱贴走红以后，国家博物馆乘势而上开发了笔记本、化妆镜、徽章、毛绒玩具、钥匙扣、马面裙、咖啡等10余款凤冠系列产品，同系列文创销售总额突破1000万元，国博文创直接带动社会就业超千人。基于优良的创意，打造过硬的品质，提供优质的服务，文创产品就能赢得更广阔的市场、更长久的支持，产业化之路就会越走越宽。

更好发挥文创产品的带动作用，还要把它放到更宽的视野中来看，在产业融合发展中寻求更大空间。浙江南浔古镇打造通津桥纸雕灯、百间楼丝巾、“浔象元宝”盲盒系列等文创产品的同时，结合市场热点推出跟着文创游古镇等活动，带动了文旅消费升温。据统计，今年以来，南浔古镇各类文创产品销售总额突破300万元，已接待游客超1800万人次，同比增长63.71%。跳出“一亩三分地”思维，聚合更多资源，加快与科技、旅游等相融合，文化产业的创新活力会更持久，发展空间也会更大。

互动式的展陈展览、沉浸式的艺术舞台、创新性的国潮品牌……在创意的推动下，在科技的加持下，越来越多浸润传统文化元素的产品和服务融入现代生活，走进人们心里。从历史传承、文化传统中汲取营养，从当代审美、社会需要中寻找方向，持续探索文化经济化、经济文化化互促共进机制，期待更多文创产品浸润文化之美、走稳产业之路，更好丰富人们的生活，滋养人们的心灵。

《 人民日报 》（ 2024年11月18日 09 版）

(责编：李昉、郝孟佳)