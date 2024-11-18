据新华社北京电 长久以来，人们普遍认为学习和记忆通常只与大脑有关。美国一项新研究表明，身体中的其他组织细胞也具有类似功能。这为了解记忆形成过程开辟了新途径，并为治疗与记忆有关的疾病等带来新可能。

美国纽约大学研究人员研究了人类的两种非脑部细胞：一种来自神经组织，一种来自肾脏组织。他们让这些非脑细胞接触不同模式的化学信号，就像我们在学习新信息时脑细胞接触神经递质这种化学物质一样，以模拟随时间推移的学习过程。作为回应，非脑细胞会产生跟脑细胞相同的模式，开启一种“记忆基因”。

为更直观地监测非脑细胞的记忆和学习过程，研究人员对这些细胞进行改造，使其产生一种发光的蛋白质，这种蛋白质能够显示“记忆基因”何时开启、何时关闭。

研究人员发现，这些非脑细胞能够识别化学脉冲（用以模拟大脑中神经递质的激增）的重复模式。当脉冲以间隔方式发送时，它们会比一次性发送相同数量的脉冲更强烈地激活“记忆基因”，激活持续时间也更长。这一现象与大脑中神经元的学习和记忆能力相似，表明非脑细胞同样具备学习和记忆功能。

研究人员认为，这表明学习能力并不是脑细胞所独有的，可能是所有细胞的基本特性。这一发现为了解记忆的工作原理打开一扇新大门，并可能带来更好的方法来提高学习能力和治疗与记忆有关的疾病。

该研究成果近日发表在新一期英国《自然·通讯》杂志上。

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