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国际汉语支教老师邱月——

让学生爱上中文

杨 宁 彭晓雅
2024年11月18日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　毕业后，直接工作或继续深造成为身边大部分人的选择。而邱月却决定延迟读研，跨越几千公里，来到尼泊尔做国际汉语支教老师。

　　探索世界 出国支教

　　作为师范院校汉语言文学专业的学生，邱月并没有把自己的发展局限于“教师”这一条道路。大学期间，她不断踏出舒适圈，尝试出镜记者、编导、主持人、中小学语文老师等职业。这些经历让她逐渐发现自己适合并且热爱教育行业。于是，她下定决心，要努力把教育这一条路走到底，做真正的好老师。

　　而这次出国做汉语支教老师，也并不是她一时脑热的决定。邱月一直对世界充满好奇心，她想去了解不同的文化，也想探索更多元的教育方法。于是，在申请研究生的同时，邱月也报名了国际支教。邱月收到研究生录取通知后，面对家人的不理解，“去支教还是去读研”的问题让她犹豫了很久。最终，“只有我看过世界，才能把世界教给学生”的念头让邱月抛开顾虑，决定前往尼泊尔支教。

　　经历不少困难和纠结，邱月终于来到尼泊尔。当她第一次站上讲台，孩子们闪亮的眼睛和他们对汉语课强烈的好奇心，让邱月心中充满欣喜和期待，也让她更加坚信自己的选择是正确的。她为自己的国际汉语课定下目标，要让孩子们享受课堂，学得开心，并且慢慢爱上中文。

　　潜移默化 传播文化

　　但是，在尼泊尔教汉语并不简单，学生们的基础较差，邱月需要从最基本的拼音教起。而邱月对国际汉语教学也有着自己的理解和思考，在她看来，不仅要让学生会认、会读、会写，更重要的是让学生们理解字词的内涵。

　　在学生语言基础薄弱、历史文化了解较少的情况下，如何让他们真正理解字词的意涵，邱月有着自己的“小巧思”。邱月的课堂是有趣生动的、充满欢声笑语的，她将情景剧、“跑火车”等趣味活动融入汉语课堂，例如，在讲解“开心”这个词时，学生们或是开怀大笑，或是手舞足蹈，通过创意活泼的表情动作等来传达自己对中文字词的理解。

　　讲到“西安”这个词时，为介绍这座“十三朝古都”，邱月认真制作了视频，她用影像展现宏阔瑰丽的古城风光，并结合“长安城外月如钩，繁华千载梦悠悠”等诗词，让学生们了解西安的历史文化。视频中清晨敲响的浑厚钟声，宏伟高大的城墙，古朴典雅的宫殿，让学生们纷纷感慨道，“西安好美啊！”“我以后也要去西安”。

　　从拼音到文章，再到诗词歌赋。随着汉语课教学内容的深入，学习中文的热情也在这所学校里蔓延开来。早已不安排汉语课的九年级学生主动提出申请，让邱月来上中文音乐课。于是，她便将方言、古筝、民谣等文化元素融入其中，潜移默化地将中国文化“教”给学生。

　　捧出真心 春风化雨

　　尽管存在文化、语言的障碍，但真心足以让这位来自中国的支教老师和学生们跨越种种差异，建立起深厚而真挚的情谊。

　　播种爱，也收获爱。邱月始终坚持“爱的教育”，而尼泊尔学生们也用真心回应着她。每踏入教室，迎接她的总是响亮又青涩的中文，“老师，我爱你”，那是孩子们最纯粹的欢迎方式。他们还会上网自学写汉字，花8天时间，一笔一画用心地为她写信，学生的热情真诚持续地为她注入能量和信心。

　　回想起让自己印象深刻的学生时，邱月分享了阿若的故事。这是一位在汉语课上很认真的学生，他告诉邱月，自己想了解更多中国文化并在将来到中国留学，这让邱月既惊讶又感动。作为中国青年，能让外国学生喜欢上中国和中国文化，她很自豪，也深切地感受到自己正在做的这件事很有意义。

　　国际支教并不只是知识的传递，更是文化的交流碰撞和心灵与梦想的同频共振。邱月的国际支教之行仍在继续，她想继续讲好汉语课，传播中国文化。她说，“我要让更多学生知道中国真的很好，有丰富多彩的文化，也有很多爱着他们的老师。”

(责编：李昉、郝孟佳)

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