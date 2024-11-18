据新华社天津11月16日电 （记者张宇琪）茶叶商品包装平面设计融合了天津茉莉茶和台湾乌龙茶元素，旅游推介片既有天津古文化街的“烟火气”也有台湾龙山寺美景……第五届津台青年职业技能竞赛一份份参赛作品，融合了天津和台湾风土人情，展现了两地青年创新合作的新成果。

第五届津台青年职业技能竞赛颁奖典礼15日在津举办，来自津台高校的有关负责人、教师代表和青年学生代表近800人参加，津台两地高校学生围绕平面设计和导游服务两项赛事制作的获奖成果一一得以展示。

天津市海峡两岸民间交流促进会副会长吕景泉表示，这些作品展示了学生们的专业技能，体现了两地青年创意碰撞，更展现了两地文化的交流与融合。

“很高兴有机会和天津的同学们一起创意碰撞，我们一起尝试使用了AI智能生成技术，是一次互相学习的宝贵经历。”台湾致理科技大学大三学生何毓展说。

何毓展和天津职业技术师范大学学生一起制作的关于天津和台湾热门景点介绍的宣介片，获得了导游服务赛事的一等奖。

“我们应以‘AI+’‘大数据+’等新型教育产业模式，实现两岸市场环境、创新土壤、知识要素、先进理念的优势对接，共同促进两岸教育合作的创新和发展。”台湾华梵大学校长李天任说。

津台青年职业技能竞赛已连续举办五届，成为津台青年学习和展示风采以及职业教育交流的重要窗口。

(责编：李昉、郝孟佳)