本报记者 刘新吾

“看见校门口的大型机械，觉得很酷，听说还可以飞大型无人机，我就毫不犹豫报了这个专业。”重庆市梁平区职业教育中心智慧农业班高一新生高保山说。

近日，在梁平区职业教育中心，智慧农业班的新生们上了开学第一课。梁平区味源现代农业专业合作社理事长李世飞担任智慧农业产业学院副院长，在他的课堂上，学生们不仅可以了解基本理论，还能到实训基地进行无人机、农用履带机等现代农业机械的实际操作。这样鲜活的课堂，让学生兴趣十足。

近年来，梁平区统筹推进产教融合，通过引企入校、校企合作，打造融课堂与社会化实践为一体的产教融合实训基地，探索现代学徒制创新之路，助力职业教育“强起来”“活起来”。

智慧农业产业学院还把课堂教育与“社会实践和社会实际”相结合，提高职业教育吸引力，让学生在潜移默化中将学到的技能转化为社会生产力。梁平区农业占比较高，学院安排的实践课都是结合本地的农时农作开展智慧农业的社会化服务，很有针对性。

随着农业生产经营方式不断升级，“新农人”成了大有可为的“新职业”。2021年起，梁平区职业教育中心智慧农业学院已培养懂技术、懂管理、懂经营的复合型智慧农业人才425名。

近年来，梁平区主动适应经济结构调整和产业变革，紧盯产业链条、市场信号、技术前沿和民生需求，积极整合当地政府、科技推广部门、产业龙头企业、新型农业经营主体、种粮大户等各方资源，推动产教融合、校企合作办学模式，组建一批产业技术推广应用、成果转化联合体，把职业教育优势转化为就业创业、市场竞争优势，打通职教学生升学就业通道，推动职业教育高质量发展。

（周洁、陶冶参与采写）

(责编：李昉、郝孟佳)