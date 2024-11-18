原标题：兰州大学：促进跨学科教学 培育复合型人才

“我是学校首批微专业的毕业生。这段微专业的学习经历，不仅让我掌握了药学的基础理论和知识，还使我对现代生物技术和制药技术中常用的实验流程有了一定的了解。”10月中旬，兰州大学动物医学与生物安全学院生物制药（疫苗创制）跨学科微专业首届学生、2019级临床医学专业学生祁文斌告诉记者，2023年毕业后，他成功入职甘肃省某卫生健康系统。

兰州大学教务处处长郭明宙表示：“微专业的设立旨在激励学生自主选择感兴趣的领域进行深入学习，满足他们全面、多元化及个性化发展需求。”目前，该校已开设19个微专业项目，涉及文、理、工、医各领域，已有近千名学生参与学习。

开设个性化的微专业是兰州大学深化人才培养模式改革，持续提升自主培养能力和培养质量的一环。2021年起，兰州大学着力构建以主修专业为核心、辅修为拓展、微专业为补充的一流本科专业体系。学校重点加强传统专业、“新工科、新医科、新农科、新文科”专业、双学士学位专业和交叉学科专业四类专业的设置、改造、调整、优化和升级工作；通过辅修专业和辅修学士学位两种方式，拓宽学生的第二专业学习渠道；持续推进特定学术领域、跨学科和在地国际化等方面的微专业建设，加大复合型和应用型人才的培养力度。

兰州大学哲学社会学院教授邱德钧及其团队成员结合哲学、理论物理、数学和计算机科学，带领青年探索“人工智能世界”的奥秘；地质科学与矿产资源学院副教授任桂平及其团队成员在“古、今、未来”的时间跨度下，将医学、地质、人体深度融合，阐述人与自然的关系；公共卫生学院教授胡晓斌及其团队成员结合大数据与人工智能，研究重大公共卫生和健康问题，应对健康医疗领域复杂挑战……

为了促进多学科交融与跨学科教学，2021年秋季学期，兰州大学在筹备了近半年后，启动了跨学科贯通课程项目。该项目打破院系界限，由来自两个及以上非相近学科的教师组成教学团队，每年面向全体学生开设约100门次的跨学科新课程，旨在提前培养本科生跨学科思维能力。

任桂平介绍，跨学科贯通课程面向全校学生开放，不受年级和专业限制，只要学生感兴趣即可选修。对此，曾参与跨学科贯通课程的口腔医学院学生王世琪表示：“这门课与我们的专业紧密相关，加入了地质学的相关知识后，更展现出别样的魅力。特别是老师讲解生物矿化机制时，学习到的新知识纠正了我们以往对肾结石形成过程的误解。”

今年，学校瞄准国家战略需求，大力推进跨学科创新班建设，做好交叉学科专业培育工作。其中，由资源环境学院、大气科学学院、地质科学与矿产资源学院三院联合建设的“地球科学萃英班”于2024年秋季学期顺利开班。

此外，兰州大学遵循高等教育的基本规律，高度重视本科教学质量。学校创新教育教学模式，加速构建匹配“数字一代”大学生学习特点和成长规律的教育内容和方式。例如，资源环境学院将《自然地理学》从纯理论性课程转变为理论与实践相结合的模式，邀请高年级本科生担任课程助教，让学生在生产实践中得到锻炼；法学院为有意向就业的本科生设置民法、刑法、刑事诉讼法案例研习及模拟法庭等实践课程，让学生提前体验未来职业的真实情景；物理科学与技术学院设立了高阶性、创新性和挑战度高的荣誉课程，学生在校期间若达到学院设定的荣誉学士授予标准，即可申请并经学术委员会审议通过后获得荣誉学士学位。

中国工程院院士、兰州大学校长杨勇平表示，兰州大学始终坚守立德树人根本任务，将本科教育教学作为学校事业发展的核心与重中之重，不断优化人才培养模式，在教育教学中持续发力，打造创新人才成长的沃土。（孔子俊 记者 颉满斌）

(责编：郝孟佳、李昉)