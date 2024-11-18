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黑龙江中医药大学举行建校70周年纪念大会

2024年11月18日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：黑龙江中医药大学 举行建校70周年纪念大会

记者11月12日获悉，第十九届中俄现代生物与传统医药论坛暨黑龙江中医药大学建校70周年纪念大会日前举行。

70年来，黑龙江中医药大学坚持创新驱动发展战略，着力提高基础研究能力，持续促进各学科协调、均衡发展，合理配置科技资源，在中药血清药物化学研究、中药天然药物药效物质基础研究以及中医药治疗内科、妇科、肾病的临床研究等方面均处于国内外领先水平。2004年以来，学校获得国家自然科学基金等各级各类科研项目3000余项。

同时，黑龙江中医药大学以人为本，积极探索构建复合型中医药创新人才培养体系，培养具有中医文化自信、善用中医方法解决临床和科研问题的中医药人才。该校中药类人才培养模式创新实验区入选教育部首批人才培养模式创新实验区，10个本科专业入选国家一流本科专业建设点名单。

黑龙江中医药大学校长郭宏伟在大会致辞中表示，学校发扬艰苦奋斗精神，用实际行动在传承创新中发展中医药事业。新征程上，黑龙江中医药大学将围绕国家所需、龙江所要、学校所能和未来所向，全面深化中医药人才培养、切实提升科技创新与服务水平、进一步加强中医药服务与文化传承，加快建设特色鲜明的一流中医药大学。（记者李丽云 朱虹）

(责编：郝孟佳、李昉)

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