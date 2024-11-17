本报北京电 （记者孙亚慧）记者日前从教育部新闻发布会上获悉，2024年世界职业技术教育发展大会将于11月20日至22日在天津举办。大会主题确定为：“创新赋能未来 技能塑造人生”，确认参会外宾已超过600名，覆盖77个国家和地区，首次实现外宾数量超过国内嘉宾数量。

教育部职业教育与成人教育司司长彭斌柏介绍，本次大会是全国教育大会后我国首场教育领域的主场外交活动，是贯彻落实全国教育大会、提升我国职业教育国际影响力的重要举措。大会将以开幕式为重头戏，配套活动有：成立世界职业技术教育发展联盟、颁发世界职业教育大奖、举办世界职业院校技能大赛冠军总决赛、举办职业教育专题展、创设职业教育国际期刊。

彭斌柏说，大会将设立“世界职业教育大奖”。该奖是中国设立的首个世界职业教育大奖。将进一步增强中国对世界职业教育发展的塑造力。“会议期间，将举行部长级圆桌会议，发布《世界职业教育发展天津共识》，首次推出各方认同的职业教育标准北京协议概念，进一步凝聚各国职业教育发展共识，突出我国在世界职业教育领域的治理能力。”他说。

职业教育国际合作是教育国际合作的重要组成部分。教育部国际合作与交流司副司长陈大立介绍，教育部积极谋划职业教育国际合作整体布局，与非洲、中亚、东南亚、欧洲等国家和地区开展了“中国—东盟职业教育联合会”“未来非洲职业教育合作计划”等重点职教合作项目，区域职教合作机制不断完善。

高等职业教育机构来华留学生规模也稳步发展，多所职业院校在境外设立办学机构和项目，涌现出“鲁班工坊”等一批境外办学品牌。目前已经在亚欧非三大洲合作建成30多个“鲁班工坊”，学历教育累计培养学生近万人，实施职业教育培训也超过了3.1万人次。部分职业院校探索在“一带一路”共建国家和地区合作建设职业院校，为当地经济社会发展培养高素质的技能人才。

(责编：袁勃、赵欣悦)