人民网济南11月16日电 （记者林露）2024年全国职业教育科（教）研工作会议11月14日至15日在山东济南召开。会议由教育部职业教育发展中心主办，山东省教育厅承办。来自全国各地教育行政部门、职教科（教）研机构、普通高校、职业院校和行业企业代表共500余人参会，共同探讨职业教育科（教）研发展话题。

11月14日至15日，2024年全国职业教育科 （教）研工作会议在济南召开。主办方供图

教育部副部长吴岩指出，职业教育科研目前存在“散”“弱”“虚”的问题，与发展要求相比还存在差距。职业教育研究要转变范式、转变认识、转变方式、转变习惯，努力走出舒适圈。研究要想国家之所想、应国家之所需、急国家之所急。

山东省副省长邓云锋介绍，山东省将以本次会议为契机，与全国职教战线同仁共同搭建职业教育教科研交流合作平台，创新教科研协同机制，激发增强教科研工作活力，持续提升教科研质量和服务水平，支撑引领职业教育改革发展。

会议同期发布了教育部职业教育发展中心2024年中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目课题、理论与实践研究支持课题、教研教改课题，以及一批职业教育服务强国建设产教融合项目。

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