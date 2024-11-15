人民网北京11月15日电 （记者李依环）记者从北京工商大学获悉，该校近日发起成立“未来新势力·老字号数智创意营销联盟”，着力凝聚政、商、学和科技界的智慧与力量，共同探索中国品牌在数智时代的创新路径，为老字号品牌发展注入新活力。

北京工商大学党委常委、副校长寇红江及教师代表、行业代表启动联盟成立仪式。校方供图

北京工商大学党委常委、副校长邓祥征表示，希望通过联盟的成立，搭建起政府主管部门、高校和企业界融合平台，进一步发挥北工商数字贸易、工商管理、艺术设计等相关学科的专业优势，为数智时代中国品牌的发展凝聚智慧和力量。

中国商业史学会会长王茹芹谈到，无论是传统行业的民族品牌，还是新兴领域的科技企业，都要不断创新、与时俱进，积极探索数智创新，扩大品牌影响力。希望会议和联盟集聚各界力量，将理论研究和实践创新相结合，共同助力中国品牌高质量发展。

北京市商务局一级巡视员李中双表示，希望通过校企携手、合作共建，加强民族品牌传承和创新，构建产学研良性互动良好局面，助力北京市新质生产力发展。

当天，北工商还举办了品牌焕新计划高峰论坛，来自清华大学、中国人民大学等高校、行业机构的专家代表围绕数字经济、数字文旅话题进行了深入分享交流。

(责编：李依环、熊旭)