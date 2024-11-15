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看见不一样的哲学！清华大学第二届哲学戏剧节开幕

2024年11月15日10:14 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月15日电 近日，清华大学第二届哲学戏剧节开幕。本届戏剧节以“Pata? Pata! 有事发生”为主题，旨在将戏剧应用于哲学人才培养，让哲学探索、艺术创作与美育实践深度融合。

清华第二届哲学戏剧节开幕。校方供图

清华第二届哲学戏剧节开幕。校方供图

据了解，本届戏剧节于2024年11月12日至12月22日举办，以清华校园为主会场，将呈现《等待戈多》《威廉与我》《象棋的故事》等6部经典剧目以及3部校园原创作品。同时，戏剧节将延续学术与艺术融合的策划思维，联动复旦大学、同济大学等高校师生，在校园剧场、咖啡厅等多元空间开展哲学讲座、工作坊、剧本朗读会等活动。

开幕式现场，清华大学人文学院哲学系教授夏莹走上人文清华讲坛，带领大家“看见不一样的哲学”。她将学术讲座与剧场表演巧妙结合，带领现场观众用哲学的眼光穿过戏剧舞台，与时代和生活对话。戏剧节的策划与制作团队分别向观众介绍了本届戏剧节“剧场发生”“探索发生”“原创发生”“启示发生”等单元内容。

据悉，清华哲学戏剧节是由清华大学哲学学堂班与清华大学艺术教育中心于2023年联合发起的一项校园公共艺术活动，从学术研究与课堂教学出发，借助剧场打开跨学科交流与合作的更多可能。（李昉、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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