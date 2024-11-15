路易斯·安东尼奥·保利诺（巴西）

巴西圣保罗州立大学孔子学院举办中国文化体验坊。

巴西圣保罗州立大学孔子学院教师在开展中文教学。

本文配图均由中国国际中文教育基金会提供

2004年，我前往中国推进教育合作项目，自此开启了我与中国的故事。之后，我回访中国20多次，参加了各种工作会议、研讨会、学术会议和书籍发布会等，这些经历都使我有更多机会更好地了解中国。

2006年3月，我开始在巴西圣保罗州立大学授课，提出的研究项目主题也跟中国有关。

来孔院上课的学生人数成倍增长

2008年，巴西圣保罗州立大学与中国的湖北大学共同创建了巴西的第一所孔院，我担任院长。

孔院最初的教学点设在圣保罗州立大学内。2009年3月，孔院开始第一堂课时，约有30名学生。后来，学生人数逐渐增多，我们意识到孔院需要更大的办学场地来开展教学活动。2012年，在各方支持下，我们搬到了更加宽敞的新总部，有7间专用教室、一间媒体实验室、一个文化中心、一座图书馆和一个宽敞的礼堂。从那时起，来我们孔院上课的学生人数开始成倍增长。

圣保罗州立大学是一所多校区大学，拥有20余个校区，分布在圣保罗州内各座城市。除了在新总部提供课程外，我们还派遣来自湖北大学的中文教师前往各校区提供中文和中国文化课程，覆盖的城市数量每年都在增加。我们还与亚马孙联邦大学签署了协议，派遣两名中文教师在其所在的马瑙斯市教授中文课程。此外，我们还向巴西北部圣路易斯市的马拉尼昂联邦大学派遣了两名中文教师。

到2019年前，我们已经在圣保罗市以外的14个城市提供中文面授课程，包括圣保罗州有圣保罗州立大学校区的12座城市以及两座北部城市——马瑙斯市和圣路易斯市。

在孔院运营初期，我们的授课完全依赖中国派遣的中文教师。如今，我们的45位中文教师中有10位是本土教师，他们中的许多人曾在圣保罗州立大学孔院接受培训。

为3万多名学生提供中文和中国文化课程

2019年受疫情影响，我们意识到需将面授课程转为线上课程。当大学暂停面授课程时，我们立即开始线上教学，学生没有因为疫情错过课程，线上课程的推出反而使学生们学习中文的热情更加高涨了。

疫情过后，我们恢复了面授课程，同时保留了线上课程，这使得注册学生的人数又有了一个飞跃。以2023年为例，我们为4523名学生开设了328个中文班，并有42名学生获得奖学金前往湖北大学深造。在孔院近16年的运营中，我们已经为3万多名学生提供了中文和中国文化课程，并支持约800名学生到中国参加学术交流和文化活动。

此外，我们还开展其他中国文化活动，例如我们每年与圣保罗市政府合作举办的圣保罗中国电影展，还有中国音乐会、绘画展览、舞蹈和武术表演等，总会吸引很多当地人参加。

我们也致力于翻译和出版中国哲学与文学经典作品，这些作品不仅在巴西，而且在其他葡语国家也受到了欢迎。我们已经出版了《论语·葡语解义》《老子道德经河上公注·葡语通释》及《南华真经（庄子）内篇·葡语解析》，这些作品由巴西汉学家沈友友翻译。我们还出版了唐代诗人鱼玄机的诗作以及由里卡多·普里姆·波图加尔及其夫人谭笑翻译的《以遗知音·中国唐代诗选》（中葡文对照），后者在巴西获得了重要的文学奖项。

此外，我们还举办了一场中巴儿童文学作家的线上对话活动，汇集了巴西和中国一些重要的儿童文学作家，大家进行了深入交流。

值得一提的是，2024年，为响应中国教育部中外语言交流合作中心的倡议，我们翻译并出版了《国际中文教育中文水平等级标准》（中葡版），这是巴西国际中文教学标准化的重要开端。

见证巴中之间的美好友情

在巴西，民众对中文和中国文化的兴趣逐年增长的同时，巴中两国也在不断加深各个领域的合作，包括贸易和投资、科学与技术、对抗饥饿与贫困、文化与体育、农业、环境、绿色经济等方面。近年来，两国的贸易往来频繁，对懂中文和中国文化的人员需求巨大。

自2016年以来，圣保罗州立大学孔院一直与巴西中资企业协会合作组织中国企业招聘会。在2024年举办的第六届招聘会上，共有32家企业参加招聘，超过1500人参加了面试。

顺应需求，目前，巴西已经开设了12家孔子学院，未来还将创建更多。

2012年，我暂时离开孔院的岗位，担任了巴西体育部的顾问主管，在体育领域与中国继续保持交流互动。工作期间，我仍保持对孔院工作的关注，在原孔子学院总部的支持下，我们派了巴西的足球俱乐部——帕尔梅拉斯俱乐部的青少年队前往中国访问，使两国青少年通过体育运动增进互相了解与交流。

2014年世界杯足球赛结束后，我再次回到大学，继续在圣保罗州立大学孔院进行中文教育工作。

我很高兴能够见证巴中之间的美好友情。在今年我们庆祝巴西与中国建交50周年之际，孔子学院无疑是象征着巴中两国友谊与合作新时代的重要标志。

（作者系巴西圣保罗州立大学孔子学院巴方院长）

(责编：郝孟佳、李昉)