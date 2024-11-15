人民网北京11月15日电 （记者李昉）14日，第八届北京教育论坛在北京国际会议中心举行。来自全国各地的教育专家、学者和一线教育工作者，围绕“落实立德树人根本任务，推进教育科技人才一体发展”主题，共研理论与实践，分享经验与成果。

教育部校外监管司副司长陈东升指出，要全面落实18部门加强科学教育的部署，推动文件落地；要充分调动社会力量，共同推动中小学科学教育提档升级，为人才培养和经济社会发展提供动力。

北京市教委副主任王攀表示，北京教育论坛自2014年举办以来，通过教育科研赋能首都教育发展的特色路径，十年间持续促进教育改革和发展，形成广泛社会影响力。本届论坛将继续为广大教育科研工作者、教师，提供智力支持平台，为推进教育强市战略助力。

中国工程院战略咨询中心主任黎青山表示，要把科技融入教育的全过程、各个方面、各环节。一是要建立科技发展国家战略需求牵引的学科设置，调整机制和人才培养模式；二是要建立以创新能力、质量、实效贡献为导向的人才评价体系；三是要提升服务经济社会发展能力，提高高校科技成果的转化效果。

在主论坛环节中，国家教育咨询委员会秘书长张力、中国教育学会副会长孟繁华分别作题为《统筹推进教育科技人才体制机制一体改革的重要结合点》《弘扬教育家精神 培养高质量教师》的主旨报告。同时，多位专家围绕“加强企业主导的产学研深度融合”“人工智能赋能创新人才培养”等主题进行分享。

据悉，本次论坛由北京市教育工委、市教委指导，北京教育科学研究院和北京市朝阳区政府共同主办。主题为“教育强国建设：战略与政策”“教育科技人才一体发展”“产教融合与新质生产力发展”“人工智能赋能教育发展”的平行论坛于当日下午同步举行。

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