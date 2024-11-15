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北京李大钊故居打造馆校联动大思政课

讲好家风故事 滋养学生心灵

本报记者 李建广
2024年11月15日08:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　青砖灰瓦、朱门铜环，北京市西城区文华胡同24号的李大钊故居内，一场沉浸式导览剧正带着观众穿越回百年前，来到那个李大钊在这里生活的午后。

　　“在故居再现李大钊生活中的点点滴滴，可以让观众与历史人物‘对话’，讲活其中的家风故事。”北京李大钊故居执行馆长刘洋介绍，沉浸式导览剧《守常先生》以家风为主题，目前已演出180多场，吸引2万余人次观看。

　　如何把宝贵的历史资源用好、把红色故事讲出门道？从当讲解员到成为馆长，刘洋一路走来，一直在思考和探索。“故居不仅要有精心的展陈，还可以构建更有感染力、吸引力的情景，让观众在参观中有所思、有所得。”刘洋说。

　　家风家教是留给子孙后代最好的财富。近年来，北京李大钊故居做足“家”的文章，在推出沉浸式导览剧《守常先生》的同时，还与学校、社区合作打造文华24少年宣讲团。宣讲团由北京第二实验小学、奋斗小学等学校的学生组成，名字取自北京李大钊故居的门牌号。

　　“大家请看这副军棋。李大钊曾在这里带着孩子们亲手画棋盘、折棋子。”李大钊故居西耳房入口处，奋斗小学学生张涵弈介绍。走出西耳房，来到西厢房门口，自忠小学学生尚禹辰正在给游客讲述李大钊与老式风琴的故事。深挖李大钊故居中的家风元素，学生在讲解中不断滋养自身的精神世界，赓续传承向上向善的家风。据介绍，从去年开始，文华24少年宣讲团利用周末、寒暑假义务讲解，已吸引120多名学生参与，讲解100余场。

　　“对孩子来说，家风是人生的重要一课。”西城区委常委、区纪委书记、区监委主任朱平说，近年来，当地深入挖掘整理文化资源，形成了“一街道一品牌”“一社区一特色”的立体式文化矩阵，推动文化场馆和学校联动，把红色家风教育融入小学思政教育，促进学生的全面发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月15日 11 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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