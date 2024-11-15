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共护“夜校热” 文化更惠民（现场评论）

武卫政
2024年11月15日08:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　从长远计，夜校活动办得有声有色，才能引发更多关注，进而催生更多元的课程、更精彩的课堂，吸引更广泛群众参与，形成良性循环

　　

　　津城的夜晚，华灯璀璨。有人在欣赏迷人景色，有人在享受“文化夜宵”。

　　戏剧表演、汉服制作、钢笔淡彩、八段锦、咖啡品鉴、新媒体攻略、茶艺入门……从10月下旬开始，依托文化中心馆区、梦娃绘本馆区、海河教育园馆区，天津图书馆推出夜间文化新品牌“天图夜读”。“读”不限于读书，内容和形式都很新颖，吸引不少市民参与。走进活动现场，只见老师用心讲授、学员认真聆听，互动气氛轻松愉快。

　　习近平总书记指出，“要推动文化产业高质量发展，健全现代文化产业体系和市场体系”“培育新型文化业态和文化消费模式，以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感”。高质量文化供给从何而来？不少地方都在积极探索。

　　就夜校活动而言，除了天津的“天图夜读”，还有近期开班的上海“豫Young”青年夜校，去年以来兴起的武汉青年夜校……夜校并非新生事物，但如今的夜校活动，在内容和形式上不断创新，让参与者既感到轻松自在，又能充实自我，享受文化滋养。可以说，与时俱进的夜校活动，满足了群众尤其是青年人的精神文化需求，是实实在在的以文惠民之举。

　　瞄准需求，增强贴近性、针对性，才能办出实效、提高吸引力。有网友留言：“白天上班，晚上学艺。”这里的“学艺”意蕴丰富，包括技术、艺术等多方面内容，成为时下不少人的日常。在繁忙的工作之余，许多人有学艺、交友、减压的需求，特别是青年人，精力旺盛、需求多样，非常渴望高质量的文化供给。夜校活动针对个性化需求，开办各类特色课程，请来专业教师指导，主讲内容涵盖艺术教育、职场技能提升、生活品鉴等多个领域，弘扬真善美、充满正能量，自然受到参与者欢迎。

　　群众有需求，谁来提供服务？从各地实践来看，有公共图书馆、群众艺术馆等文化公益事业单位面向群众开办的市民夜校，有共青团组织面向青年开办的夜校，也有工会组织面向企业员工开办的夜校。夜校活动举办主体不同，但有两点是相同的：一是主动作为，积极探索；二是整合资源、共建共享。事实证明，要想做好这件事，必须既用巧思又出力气，善于周到谋划、整合资源，担当作为、务求实效。

　　夜校活动办起来了，人们期待它可持续。一方面，“内容为王”，要有高质量的内容。这就要求活动具有一定的文化品位，能激发人们“我要学”的兴趣。另一方面，服务保障要跟上。从学费定价到场地选择，从交通组织到活动秩序，只有精心策划、周密安排，才能让人乘兴而来、满意而归。从长远计，夜校活动办得有声有色，才能引发更多关注，进而催生更多元的课程、更精彩的课堂，吸引更广泛群众参与，形成良性循环。

　　如今，夜校活动日益成为一种新型文化业态和文化消费模式。汇聚众智、集聚众力，社会各界共同呵护扶持，推动其持续健康发展，必将有利于扩大就业、促进夜间消费、激发城市活力，进一步提升群众的获得感。

　　（作者为本报天津分社记者）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月15日 09 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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