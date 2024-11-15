本报记者 姚雪青

“请家长下车步行！”早晨7点半，江苏省泰州市海陵区大浦中心小学保安刘师傅手持话筒，开始了一天的工作。他说：“我每天最开心的事就是看到孩子们高高兴兴上学、平平安安回家。”

“我们的平安校园得益于在公安机关的指导下打造了一支素质过硬的校园安保力量。”大浦中心小学辅导员汤倩云说。

泰州市共有737所中小学幼儿园、2136名校园保安。泰州市公安局经过前期调研发现，全市很多学校出于经费等因素考虑，聘用一些年龄偏大、技能单一的人员担任校园保安。保安专业技能与当前校园安保形势任务的需要不适应，给校园安全带来了风险隐患。近年来，泰州市公安局按照专业化、专职化、规范化的要求，紧抓校园保安准入、培训、使用、考核等重点环节，以高素质的保安队伍打造平安校园。

“作为负责校园安全保卫监督管理工作的职能部门，我们对校园保安实行‘凡进必考’，抓住岗前培训环节，提升履职能力，所有校园保安一律持证上岗，实行强制认证。”泰州市公安局相关负责人表示。

今年以来，泰州市公安局开展全面“兜底清查”，在建立全市中小学幼儿园安防情况一校一档的基础上，围绕巡逻防范、护学工作要点、安保器材使用和突发事件先期应对处置等制定专题培训标准118条。6月，泰州市公安局把在职保安分为10批，专门组织开展了为期一周共60场次的校园保安技能大轮训，2136名校园保安实现全覆盖。

“我们还建立了严格的考核制度，对于不适岗的保安，与用人单位和所在保安公司对接，及时调整，同时还定期组织新上岗保安‘充电’，确保人岗相适、胜任履职。”泰州市公安局内保支队相关人员介绍。专业、专职、规范，一支素质全面的校园保安队伍，为打造平安校园提供了强有力的力量支撑。

（吴劲松、陈陵参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 07 版）

(责编：郝孟佳、李昉)