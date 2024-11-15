本报北京11月14日电 （记者黄超）记者14日从2025届全国普通高校毕业生就业创业工作会议获悉：2025届高校毕业生规模预计达1222万人，同比增加43万人。为此，教育部印发通知，指导各地各高校实施2025届全国普通高校毕业生就业创业促进和服务体系建设行动。

当前，教育部已部署各地各高校抢抓秋招关键期，于11月—12月集中开展2025届高校毕业生“秋季校园招聘月”系列活动，大力开源拓岗，举办系列人才专场招聘。活动期间，计划举办各类线上线下专场招聘活动40余场，提供就业岗位300余万个。

系列活动包括人才专场招聘、校企供需对接、高校访企拓岗、学生生涯规划、就业主题教育等，进一步聚合政府、企业、高校等各类社会资源，大力拓展市场化社会化就业渠道，加强高校就业指导服务。在国家大学生就业服务平台启动“24365校园招聘服务月”活动，集中面向重点区域、重点行业、重点人群等举办系列专场招聘活动，启动“共建共享岗位精选计划”，结合毕业生求职需求实现岗位精准推送。与此同时，持续开展线上线下“宏志助航计划”毕业生就业能力提升培训，助力困难群体毕业生实现就业。

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 07 版）

(责编：郝孟佳、李昉)