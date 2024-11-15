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玉米籽粒脱水的分子机制被揭示

2024年11月15日08:39 | 来源：光明日报
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原标题：玉米籽粒脱水的分子机制被揭示

日前，《细胞》杂志在线发表了华中农业大学教授严建兵团队的最新研究成果，揭示玉米籽粒脱水的分子机制，为快脱水宜机收玉米品种的培育奠定重要基础，我国宜机收玉米品种培育有望进一步“提速”。

玉米是我国种植面积最大、总产量最高的粮食作物。长期受限于缺乏快脱水的品种，玉米籽粒机械化收获面积不足15%，影响了生产效率和种植成本。严建兵介绍，如果是机收玉米籽粒，一般要求收获的时候籽粒的含水量在25%左右。目前，商业化推广的玉米品种收获时的籽粒含水量大部分在30%～40%。降低玉米籽粒含水量是实现籽粒机收的重大产业需求。

历经10余年攻关，严建兵团队研究鉴定到一个影响籽粒脱水的小肽microRPG1，是玉米及其近缘种中特有的一种含31个氨基酸的新型小肽，由非编码序列从头起源，通过精确调节乙烯信号通路关键基因的表达来控制籽粒脱水。

多年多点的试验表明，敲除microRPG1可使收获时的籽粒含水量下降2%至17%，平均下降7%。同时，其他农艺和产量性状没有明显的变化。

严建兵介绍，目前的研究表明，在不同的环境下，不同的品种间，这个关键的基因都能起作用。“所以，我们认为它有非常大的应用价值”。

据测算，应用该技术的玉米可以实现籽粒机收，从而节约人工掰棒子的成本、降低玉米烘干的能耗成本，加上因为水分少而减少的破损、霉变等，综合来看，每亩地大约能为农户节省成本100～150元。（记者王建宏、张锐）

(责编：李昉、郝孟佳)

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