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陕西宝鸡：产教融合激活经济发展新动力

2024年11月15日08:38 | 来源：光明日报
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原标题：产教融合激活经济发展新动力

今年9月底，陕西省宝鸡市委、市政府出台《宝鸡市职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2024-2026年）》，优化顶层设计，搭建职业教育产教融合专属平台；引导职教学校、企业双向奔赴。

“各自为战”到“主动融合”

在陕西省眉县职业教育中心的实训基地，技术人员分工协作，有的负责汽车维修，有的负责汽车美容。“这是课堂，更是实训基地，产学一体，我们的学生怎会不抢手？”眉县职教中心主任郑海龙骄傲地说。无数个实训基地，特别是陕西省首个市域产教融合公共实训中心——宝鸡（国际）职业技能实训中心的拔地而起，将宝鸡市的职业教育教学模式从“纸上谈兵”变成了“实战练兵”。

“职教门槛越来越高，生源质量越来越高，让企业和学校尝到了产教融合的甜头。”陕西机电职业技术学院党委书记伊逊智说，曾经的产教融合“校热企冷”，学生文化课底子薄、专业技能差，不能满足企业用工需求。但随着单招、分类考试等政策的实行，职业教育的升学渠道逐渐畅通，吸引了一大批优秀学生，让职教院校和企业切实感受到“产教融合、前途广阔、大有可为”。

技能大赛引领着技能人才培养的新趋势，是职业教育的“指挥棒”。如何用好这根“棒”？宝鸡积极探索“岗课对接—课赛融合—赛证衔接—证岗融通”育人模式。

宝鸡市教育局党组书记、局长惠强介绍，宝鸡职业教育的人才培养模式开启了大刀阔斧的改革，从而增强了融合发展的内生动力。革新了宝鸡的职教学校的教学模式、吸引了优秀人才投身职教、用实战检验了职教成果，产教融合从“一头热”变成了“两头甜”。

“主动融合”到“多元融通”

5G、大数据、人工智能……如何适应新变化，是摆在每一个职教人眼前的必解难题。宝鸡从“主动融合”到“多元融通”，构建“产教融合矩阵”，打造融合发展优良生态。

新时代新变化，要求职教人既要“埋头拉车”也要“抬头看路”。于是，宝鸡组建产教融合考察组，专程赴天津市学习，取回“产教融通”“构建融合矩阵”等“真经”。与此同时，宝鸡市委、市政府打通人才链、教育链、科技链、产业链，融合堵点，撮合全市36所高校、职业院校与美的集团、小米汽车超级工厂等752户企业结成“朋友圈”。

从“单打独斗”到“集团作战”，构建“产教融合矩阵”。宝鸡市委常委、副市长高宏真分析，宝鸡职教要想“走出去”，必须“集团作战”，抱团取暖。为此，宝鸡依托中高职院校和龙头企业，成立区域性职教集团——宝鸡职教集团，新材料与新能源职教集团等6个专业性职教集团，以及陕西机电职业技术学院教育集团等3个职业教育集团。全市职教资源的整合共享形成了“本科带大专”“大专带中专”“高职带中职”的贯通培养、协同育人体系。

“多元融通”到“共同发展”

产业发展到哪里，职业教育就支撑到哪里。宝鸡市域内高等院校、职业院校及全市13条重点产业链龙头企业牵头，联合行业组织、科研机构、上下游企业等，组建行业产教融合共同体，有效促进产教布局高度匹配、服务高效对接。

2021年，宝鸡擀面皮产业园和陕西机电职业技术学院成了一墙之隔的“邻居”。陕西机电职业学院有专业的师资队伍、优质的职教生源，可以弥补“邻居”生产企业自动化生产水平较低，智能化应用程度不高等“短板”。而宝鸡擀面皮产业园的生产线、销售线等，是“邻居”求之不得的实战课堂。宝鸡擀面皮产业园激活了宝鸡面皮产业发展的“一池春水”，联动小麦种植、面粉加工等9个上下游产业共同发展。

（记者 张哲浩 李 洁）

(责编：李昉、郝孟佳)

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