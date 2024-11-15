原标题：做好2025届高校毕业生就业创业工作

14日，教育部、人力资源社会保障部召开2025届全国普通高校毕业生就业创业工作会议，对做好2025届高校毕业生就业创业工作进行动员部署。

会议指出，2025届高校毕业生规模预计达1222万人，同比增加43万人。各地各高校要准确把握高校毕业生就业工作在教育强国建设中的使命和定位，准确把握经济社会发展对人才数量、专业结构提出的更高要求，准确把握当前做好高校毕业生就业工作的形势和条件，树立新时代大教育观、大就业观，跳出教育看就业、立足全局看就业、着眼长远看就业，推动思想观念、工作重点、组织方式、评价机制转变，聚焦关键环节和重点任务，全力促进2025届高校毕业生高质量充分就业。

会议强调，各地各高校要进一步强化供给侧结构性改革，完善人才需求预测预警机制，优化学科专业动态调整机制和人才培养模式，完善学生实习实践制度，深入开展高校毕业生就业状况跟踪调查，加强就业质量评价反馈，推动高校毕业生就业指导服务全面提质升级，促进人才供需适配。要进一步发挥政策引领效应，优化规范政策性岗位招录安排，加大市场化就业渠道拓展力度，开发更多基层就业岗位，深化访企拓岗专项行动，支持保障灵活就业和创新创业。要进一步加强就业指导服务，强化就业育人，加强课程体系建设，推动数字赋能服务，实施好“宏志助航计划”就业能力培训项目，做好困难群体精准帮扶。要进一步保障毕业生就业权益，加强就业安全教育，加大监管力度，严格数据监测核查，切实维护就业安全。要逐级压实工作责任，强化部门协同，确保各项工作落实落细。

会议要求，要完善政策支持体系，加力挖掘市场岗位新增长点，全力稳住公共部门岗位，有力引导毕业生城乡基层就业，着力支持自主创业和灵活就业。要提升就业服务效能，做实离校前后服务衔接、做优线上线下服务融合、做好就业服务和人才引进统筹，健全服务支撑。要加大能力培养力度，强化求职能力训练，加力开展职业技能培训和就业见习，着力促进毕业生人岗相适。要维护就业合法权益，加强岗位信息审核，强化市场秩序监管，切实防范就业风险。

会议强调，要以大力推进新型工业化为契机，全力促进工业经济平稳增长，发展壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，加大力度培育新的就业增长点。要加强科技和创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业等优质企业培育，稳住市场化就业渠道。要持续开展重点领域产业人才需求预测，为高校学科专业优化布局提供参考，推动人才供需精准对接。（记者周世祥）

(责编：李昉、郝孟佳)