原标题：以高质量科技供给促进生产力水平提升

党的二十届三中全会是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期召开的一次十分重要的会议，吹响了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的号角。全会把创新摆在突出位置，提出必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能。

站在新的历史起点，中国科学院微生物研究所（以下简称“微生物所”）认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，矢志微生物研究，锐意进取、追求卓越，积极推进体制机制改革，朝着建设国际超一流科研院所的目标奋进，持续为国家和社会作出应有贡献。

第一，全力提升原始创新能力。

作为巴斯德象限研究模式下的典型学科，微生物学的发展历史表明，只有通过交叉结合其他学科领域、解决真实世界的重大需求，才能显现出这门学科的真正作用。学科视野内倾和研究路径自闭是微生物所未来发展中要极力避免的问题。

在未来工作中，微生物所将毫不动摇地坚持病原微生物感染防控和微生物多样性创新“两条腿走路”。同时，积极推进体制机制改革，全力提升原始创新能力，强化开展开放式科学研究，持续开拓新兴前沿领域，加强包括人工智能在内的交叉学科发展，支持开展所内外科技合作，鼓励年轻科研人员守正创新。

我们将利用关键平台设施助力形成不可替代、有组织的创新研究模式。为此，微生物所将在继续完善既有平台的基础上，力争建设生物制造数据中心、冷冻电镜与结构生物学中心、盐碱地微生物农业野外台站、健康微生物库等微生物学研究的新设施，让科技人员站在设施平台的坚实基础上协同创新，向着极微观、极端条件的研究方向迈进。

第二，促进关键核心生物技术产出。

在大国科技博弈日益激烈和国际形势复杂多变的背景下，国家将生物技术、生物制造作为发展新质生产力的重要方向。作为我国生物制造的起点之一，微生物所将赓续先辈荣光，继续坚持“微生物、高科技、大产业”发展理念，把关键生物技术导向的微生物学基础研究作为未来发展的重要方向。

为此，微生物所未来将大力推进根技术和创新生物技术研究，促进分子生物学底层技术、功能蛋白的智能设计与应用、工业核心菌种创制、健康微生物组与微生态干预、微生物农业等前沿生物技术的发展。

微生物所将改革绩效评价和人才评价机制，实现基础研究与生物技术研发双轮驱动。完善科技项目选题机制，鼓励科学家跳出舒适圈，在解决重大实际问题的过程中进一步提升研究水平。加强与地方科技部门和创新型企业的产业合作，以高质量科技供给推动生产力水平提升。

第三，培养造就更多人才。

人才是一切事业成功的保障，建成大师云集、群星璀璨、青年才俊云集的人才队伍，是我们长期奋斗的目标。微生物所将坚持“扶优、扶强、扶青”的原则，继续加大人才培养力度。

我们将设置“一人一策”特殊通道引进高水平优秀人才，加速引进前沿领域人才和急需人才。对于新学术带头人，采取强资源、压担子的方式促进其成长；对于科技支撑队伍，将建设技术平台首席科学家体系，打造卓越工程师团队。同时，下大力气提升优秀博士后和研究生的培养规模与质量，建立优秀青年人才托举、输出机制，努力为国育才。

微生物所将持续开展学习教育，进一步弘扬科学家精神，增强科技工作者的使命意识、责任意识，激发创新活力。继续推进责任、成绩、待遇平衡的评价体系建设，提振科技人员和干部职工干事创业的精气神。

中国式现代化关键在科技现代化。作为我国最大的综合性微生物学研究单位，微生物所将牢记初心使命，自力更生、艰苦奋斗，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，自觉把对微生物学的热爱和学术追求融入建设科技强国的伟大事业，为中国式现代化建设贡献微生物学力量。

（作者：钱韦 系中国科学院微生物研究所所长）

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