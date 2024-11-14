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2024年世界职业技术教育发展大会将于11月20日至22日在天津举办

2024年11月14日17:10 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月14日电 （记者秦迪）14日，教育部新闻发布会介绍，2024年世界职业技术教育发展大会将于11月20日至22日在天津举办。

大会以“创新赋能未来 技能塑造人生”为主题，设置开幕式、主旨报告、部长级圆桌会、平行会议、闭幕式等环节，并将举行一系列配套活动，包括成立世界职业技术教育发展联盟、颁发世界职业教育大奖、举办世界职业院校技能大赛冠军争夺赛、举办职业教育专题展、创设职业教育国际期刊等。

教育部职业教育与成人教育司司长彭斌柏介绍，本次大会是全国教育大会后我国首场教育领域的主场外交活动。会议期间将举行部长级圆桌会议，发布《世界职业教育发展天津共识》，首次推出各方认同的职业教育标准“北京协议”概念，进一步凝聚各国职业教育发展共识，突出我国在世界职教领域的治理能力。

据悉，本次大会将有600多位外宾参会，其中部级以上40多位，首次实现外宾数超过国内嘉宾。大会还将设立我国首个世界职业教育大奖，进一步增强我国对世界职业教育发展的塑造力。

(责编：崔競文、刘凡)

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