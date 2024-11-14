人民网北京11月14日电 （记者孙竞）日前，联合国教科文组织、教育2030国际教师工作组、联合国教科文组织教师教育中心和教育科学出版社联合发布了首份《全球教师报告》中文版。

《报告》测算，若要实现2030年可持续发展目标，全球还需新增4400万名中小学教师，其中小学教师缺口为1300万人，中学教师缺口为3100万人。在所有空缺岗位当中，58%是为了填补教师流失，其余42%则是新增设的教学岗位。报告预测，每年需投入约1200亿美元资金才能满足为实现普及教育目标所增设的教学岗位需要。

教师的数量和分布是教育质量的重要衡量指标。《报告》指出，自2000年以来，全球生师比普遍下降。然而，收入水平不同的国家和地区间差异仍旧巨大。低收入国家2022年生师比仍高达52:1，是高收入国家的三倍有余。过度拥挤的教室严重损害了教育质量，并且使教师承担着过重的工作负担，成为导致教师流失的一大原因。

面对聚焦全球教师严重短缺这一紧迫挑战，《报告》呼吁立即采取行动，缩小师资缺口，需改善教师工作条件，提高教师专业水平，扩大教师自主权。

《报告》认为，教育系统首先需要找到并招聘将教师视为理想职业的合适人选。根据调查，2000年至2018年，教师一直位列15岁学生职业志愿的前十名。但是，在青少年学业成就高的国家，教师教育专业新招收学生人数占大学总体入学人数的比例却很低。教育系统必须掌握那些有望成为教师的人的从教动机，以便更好地为职前教师教育量身定制招生策略。

《报告》提出，需要建设贯通职前教师教育和职后持续专业发展的教师终身学习生态。研究表明，持续的专业学习机会有助于提升教师的积极性和幸福感。为确保教师的终身学习，教育系统必须确保教师培训的实用性，并根据教师工作量灵活制定培训计划。

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