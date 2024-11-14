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教育部：对就业质量不高的专业实行红黄牌提示制度

2024年11月14日09:57 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月14日电 （记者孙竞）日前，教育部印发《关于做好2025届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》（以下简称《通知》），提出加强学科专业动态调整优化，主动布局新兴学科专业，扩大急需紧缺学科专业布点，对就业质量不高的专业实行红黄牌提示制度，及时调整或更新升级已经不适应社会需要的学科专业。

《通知》指出，要加强就业市场需求分析研判，及时掌握就业市场需求变化，编制发布人才需求报告和急需紧缺人才目录。加强就业与招生、培养联动，将高校毕业生就业状况作为高校办学资源配置、教学质量评估、招生计划安排的重要依据。

《通知》要求，各地各高校要统筹协调好本地党政机关、事业单位、国有企业招聘（录）高校毕业生和各类升学考试时间安排，确保全部在8月底前完成。积极推动相关部门合理确定各类职业资格考试时间，稳定并扩大政策性岗位招录规模。要统筹安排好教育教学与就业工作进程，确保有序开展、有效衔接，为毕业生在校期间求职预留时间。

《通知》提到，引导毕业生发挥专业所长，在数字经济、绿色经济、银发经济、创意经济、低空经济等多领域灵活就业。落实创业支持和减税降费政策，在资金、场地等方面向高校毕业生创业者倾斜，为高校毕业生创新创业孵化、成果转化等提供服务。

《通知》要求，开发更多有利于发挥所学所长的就业岗位。深入开展“访企拓岗”行动，落实“两个100”和“不少于10家”要求，足质足量开拓就业岗位。充分用好校园招聘主渠道，拓展实施“万企进校园”计划，支持二级院系积极开展小而精、专而优的小型专场招聘活动。开展民营企业招聘高校毕业生专项行动，支持中小企业吸纳就业。创新挖掘基层就业空间，组织实施好“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”“大学生乡村医生专项计划”等基层项目，加大科研助理岗位开发力度，支持各地开发城乡社区、养老服务、农业科技等岗位。

《通知》强调，各地各高校要认真落实毕业去向登记制度，准确把握就业监测指标，严格审核毕业生就业材料和去向信息，规范做好毕业去向登记，确保数据真实准确。要严格执行“四不准”“三不得”规定，对违反相关规定的单位和人员，依法依规严肃追责处理。要严格落实校园招聘“三严禁”要求，积极营造公平就业环境。配合有关部门维护人力资源市场秩序，及时处置各类恶意解约等损害毕业生就业权益的事件，依法打击招聘欺诈、泄露隐私等涉就业违法违规行为。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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