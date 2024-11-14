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劳动教育莫要变了味（纵横）

林清智
2024年11月14日08:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　勤劳是中华民族的传统美德。在德智体美劳全面发展的育人体系中，劳动教育是关键一环，也是推进学校教育高质量发展的重要方面。根据教育部部署安排，自2022年秋季开学起，劳动课正式成为中小学的一门独立课程。从这两年多的实践来看，各地学校对劳动课开展了一系列探索。

　　也应看到，劳动教育存在重“教”轻“劳”、重“晒”轻“做”的现象。比如，有的学校的劳动课多由其他科目老师兼职教学，以老师讲、学生听为主；有的学校只管布置作业，学生的劳动作业最终成了“家长作业”。

　　劳动教育不应止于“教”。现实中，有的学校的劳动课以在课堂上讲解教材、教授知识为主要方式，重学习、轻劳动。剖析背后原因，有的是对劳动教育不够重视，有的是受到师资、场地、器材等客观条件的限制，有的则是出于安全考虑，不敢让学生放开手脚去劳动。事实上，让学生有更多锻炼机会，才能提升劳动课的吸引力。

　　劳动作业宜“做”不宜“晒”。劳动作业，涵盖叠衣服、整理书包、浇花种菜、扫地拖地、洗衣服等日常生活技能，也包括制作各种小工具、手工艺品等创新内容。有的学校要求家长配合将作业完成情况拍照记录。实际操作过程中，劳动作业往往变成父母的“才艺展示”。学生、家长疲于应对，久而久之，劳动教育就会变了味。

　　随着社会分工的精细化、专业化以及科技的进步，体力劳动需求已大为减少。在这种情况下，为何要强调劳动教育？这是因为，劳动教育的意义并不局限于劳动成果。适当的劳动有益身心健康，能让孩子体验生活的不易，学会感恩、掌握技能、磨炼意志，进而积累责任感与成就感，提升信心、耐心和毅力。

　　劳动教育不仅是学校和家庭的事情，也需要全社会参与。课堂之外，是更加广阔的实践育人天地。整合社会资源，做好融合加法，与时俱进创新劳动教育形式，有助于破解学校劳动教育资源不足、家长时间精力有限等难题。期待各方携起手来，让学生在劳动实践中收获快乐、不断成长。

　　（摘编自《福建日报》，原题为《莫让劳动教育背离初衷》）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月14日 05 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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