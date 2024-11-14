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加强工程教育 助力大国制造

张优良
2024年11月14日08:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　创新之要，在于得人。如果说科学教育是提升国家科技竞争力、培养创新人才、提高全民科学素质的重要基础，那么工程教育则承载着培养卓越工程人才、助力提升我国工业化水平的使命。

　　工程教育，大有可为、大有作为。习近平总书记强调：“进一步加强科学教育、工程教育，加强拔尖创新人才自主培养，为解决我国关键核心技术攻关提供人才支撑。”

　　我国是世界工程教育第一大国，培养造就了一批又一批高层次工程人才，为工程科技创新发展注入了强大活力。同时也要看到，破解创新能力不适应高质量发展要求，产业体系大而不强、全而不精等问题，迫切要求我们进一步提升工程教育质量，为加快培育新质生产力、建设现代化产业体系提供人才保障。

　　工程教育必须紧密对接实际需求。应坚持围绕国家战略需求，加强新工科专业建设，有的放矢培养国家急需紧缺人才；同时，深入了解工程科技创新与产业变革特点，实地调研人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域对人才的需求，制定科学合理的课程体系。比如，北京工业大学新增“新能源材料与器件”本科专业，以适应我国新能源、新材料等国家战略性新兴产业发展需要；北京信息科技大学增设“智能交互设计”本科专业，培养智能制造领域创新型人才。相关探索，有利于服务国家战略，促进产业高质量发展。

　　聚焦关键核心技术攻关，推动学科交叉融合。工程领域往往涉及多种学科、复杂技术，在工程教育中推动学科交叉融合尤为重要。比如，北京航空航天大学开设的“智慧交通”专业，就是以交通工程专业为基础，以数学、计算机科学与技术、控制科学与工程等为代表的多学科交叉融合形成的新工科专业。中南大学依托学校工、医优势，用工科理论技术创新解决医科难题，促进理工医协同发展，培养工医交叉复合型卓越人才。用好学科交叉融合这个“催化剂”，有利于打破学科专业壁垒，培养集知识、素质和能力于一身的高水平工程人才，催生科学前沿重要突破和重大原创性科研成果。

　　工程教育强调应用，离不开实践支撑，必须大力推进产教融合。深化产教融合、校企合作，是贯通产业链、创新链、人才链的有效途径，关键要创新融合模式、找准合作共赢点。比如，重庆大学与汽车企业共建工程实践教育平台，与有关行业企业创设12个联合培养实验班，重点培养、定向输送拔尖人才。河南质量工程职业学院与研究机构、企业共建食品生产与检验开放型区域产教融合实践中心，开设“果酒生产技术”等实训课程，让学生参与生产环节。事实证明，使教育更好服务于产业发展，让产业需求引领教学实践，促进产教深度融合，对于提升工程教育质量至关重要。

　　工程科技改变世界。党的二十届三中全会《决定》提出，“着力培养造就卓越工程师、大国工匠、高技能人才”。尊重学生成长成才规律、遵循产业发展规律，持续推进工程教育改革实践，必将培养造就更多卓越工程人才，为中国制造、中国创造、中国建造持续注入人才活水。

　　（作者为首都工程教育发展研究基地、北京工业大学副研究员）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月14日 05 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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