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厦门举办高层次留学人才研修班（留学资讯）

2024年11月14日08:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  （记者周姝芸）日前，由厦门市人力资源和社会保障局主办、厦门市留学人员服务中心承办的2024高层次留学人才研修班暨厦门“海创荟”创业成长营，以“向新同行，海创未来”为主题，聚焦赋能留学人才创新创业，邀请了来自留学美国、英国、澳大利亚等16个不同留学国家和地区的40余名高层次留学人才参加。

　　据了解，此次高研班围绕创业成长主题，邀请参会的留学人才以创业人才、技术项目领头人为主，涉及生物医药、人工智能、新一代信息技术等相关产业领域，举办线上留学人才项目展和创新创业分享会，邀请专业投资金融机构代表做创业辅导和金融科创政策推介，通过“线上+线下”相结合，打造“人才+科创+产业+金融”的交流平台，助力留学人才产学研合作和科技成果转化。

　　留学法国的一名博士生表示：“参加这次高研班我新认识了很多伙伴，线上人才项目展示和创新创业分享，加深了我们之间的了解，特别是对每个人所在的行业和技术发展有了更多的认识，有不少海归伙伴已达成初步合作意向。”

　　此外，高研班首次引入企业运营模拟沙盘课程，以厦门船舶制造为背景，邀请专业沙盘培训师组织留学人才围绕企业经营、团队组织、运营模式等企业发展关键要素开展训练，提升留学人才企业运营相关能力。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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