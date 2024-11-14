孙 涛

美国圣路易斯华盛顿大学校园景色。

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蔡斌元大一时认识了一位留学回国的学长。在日常的聚会交流中，学长讲述的留学生活为他开启了一扇大门。彼时蔡斌元就读于浙江大学公共管理学院的土地资源管理专业，他开始试着去了解留学信息，主动在网上查阅相关资料，并与有过留学经历的学长学姐交流。大二蔡斌元便确定了出国留学的计划。

同一时期，随着专业的深入学习，蔡斌元接触到景观生物学和土地资源学相关课程，开始了解环境健康的相关议题，并在老师的帮助下参与完成了多个环境健康的科研项目。他逐渐发现自己对这个方向很感兴趣，这促使他进一步向更广阔的公共卫生领域发展。在完成本科学业后，蔡斌元顺利进入美国圣路易斯华盛顿大学布朗学院进一步深造。

圣路易斯华盛顿大学布朗学院的公共卫生专业致力于学生在公共卫生领域取得突破，在美国甚至全世界都有不错的影响力，蔡斌元在此进行为期两年的硕士课程学习。

在美国的大学课堂上，蔡斌元感受最大的就是学习方式灵活度高，需要学生有较强的自主学习意愿和自我驱动力。“比如某节课老师布置任务，让我们阅读联合国的一份文件，其中包括人道主义援助的聚类模型，但下次上课前老师不会解释什么叫聚类模型，他会直接开始讲在某个场景下如何运用这个模型，这种授课方式其实相当于在检验阅读文献成果。因此为了能听懂课程，我们必须在课前啃完所有文献，才能不在课堂上掉队。”蔡斌元说。

入学之后，布朗学院的学习令蔡斌元受益匪浅。他系统性地深入学习了卫生政策的相关理论知识，在技术层面上经过长期训练，他的编程能力也提升不少。

一开始蔡斌元就读于更偏理论性质的卫生政策分析方向，但经过一段时间的学习，他更喜欢通过实操方式用模型搭建和严谨推理来证明结论。出于个人兴趣考虑，蔡斌元决定转到流行病学/生物统计学方向，这个方向能使他接触到定量数据分析方法和技能，蔡斌元更加得心应手。

新的专业方向重视实操授课，以课堂授课加研讨会的形式为主。“一些课程技术性强，三小时的课程会让我们实操一小时。即便是一些理论课，老师也会让我们广泛尝试操作和设计一些模型。”蔡斌元说。

异国他乡的学习生活新鲜、充实，吸引蔡斌元沉浸其中，不断汲取知识。对于来此读书的外国学生，圣路易斯华盛顿大学有一栋名为“史蒂克斯”的国际学生楼，留学生们在此相聚一堂，交流感情。大家普遍会租个教室或者在学院楼下的大厅办活动，蔡斌元参加了学生们自发组织的“百家饭”聚会，大家热情分享彼此带来的美食，谈天说地，在异国他乡收获温暖。

谈到未来安排，蔡斌元已经为自己设想了明确的发展道路。在本科时他就确定了毕业后进入大健康相关领域，目前他将这个职业目标拆解得更加具体。作为时刻关注国家公共健康发展的学子，蔡斌元将目光投向了大健康领域下的养老行业，他期望未来能够针对细分的老年人群体提供专业的养老服务，为他们提供健康和情感上的支持。蔡斌元说：“希望积累足够的实践经验，在青睐的领域专心耕耘，发挥所长。”

(责编：郝孟佳、孙竞)