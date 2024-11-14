王 威

史泽朕飏（左三）和学联成员合影。

受访者供图

柏林位于德国东北部，四面被勃兰登堡州环绕。几年前，史泽朕飏到德国柏林自由大学约翰肯尼迪北美问题研究中心求学，今年是他读硕士研究生的第三年。

初到柏林，这座文化名城给史泽朕飏留下了深刻印象：柏林既有巴洛克风格的弗里德里希广场，也有新古典主义风格的申克尔剧院；既有富丽堂皇的宫殿，也有蜚声世界的现代建筑。“全年几乎都有文化节，常常一眨眼间，街道就变成了舞台，行人变成了观众。”史泽朕飏说。

史泽朕飏就读的柏林自由大学创建于1948年，是柏林市内规模最大的公立大学，也是德国首批获得“德国精英大学”称号的大学。

史泽朕飏与柏林自由大学中国学联的缘分开始于留学第二年。在逐渐适应海外的学习生活后，史泽朕飏希望拓宽自己的社交圈，结识更多朋友，于是便主动报名加入学联的大家庭，成为活动部的一员。

参与学联工作以来，让史泽朕飏印象最深刻的是筹备2024年柏林及勃兰登堡地区春节联欢晚会。他作为当年春晚的节目总导演，参与各方的沟通协调以及整体节目的编排等，每个环节都需要付出大量的时间和精力。经过近两个月的筹备，中国武术、中国传统民族舞蹈、流行音乐混搭中国传统民乐、融入中国传统相声元素的德国喜剧等节目形式在晚会上完美亮相，春晚获得了各方好评。

从加入学联到成为学联主席，史泽朕飏说，变的是岗位和职责，不变的是对于学联工作的初心和热情。在史泽朕飏担任学联主席期间，他不断尝试与创新，让有特长的学联成员充分参与活动的各个环节。

“柏林自由大学中国学联在努力传播中国文化、讲好中国故事。”史泽朕飏说，学联注重中国传统节日及文化的宣介。比如端午佳节时，学联组织中国留学生和学校汉学系的德国同学们包粽子。大家在感受节日氛围的同时，对中华传统文化及哲学思想有了更深刻的理解。

不仅如此，史泽朕飏还参与组织了2023全德留学新生“开学第一课”活动。“这次活动为刚刚来到德国的新生提供了一个更好了解、适应德国学习生活环境的途径，得到同学们的积极反馈，我很开心。”史泽朕飏说。

即将学成归国，史泽朕飏感慨地说：“希望我们发挥好留学人员的独特优势，将海外所学同祖国的发展相结合，锻造精彩人生，用奋斗点亮青春梦想。”

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