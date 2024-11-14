新华社厦门11月12日电 （记者付敏）2024第二届海峡两岸青春影展暨看见集美青春电影展颁奖仪式12日在厦门举办。两岸影视界专家、企业代表、高校师生及青年影人齐聚一堂，共同开启光影之旅。

本届影展以“潮起两岸 映像青春”为主题，旨在挖掘、汇聚青春影人、两岸影人的力量，共同探讨两岸青年电影的新机遇。影展主题展映部分采用“短片+长片”相结合的方式。其中，短片部分将展映第二届海峡两岸高校短片大赛评选出来的23部优秀作品；长片板块将展映近两年来备受两岸电影人认可和观众喜爱的电影作品。

第二届海峡两岸高校短片大赛征片活动于今年7月16日开启，至9月8日截止。主办方共收到来自清华大学、北京大学、北京电影学院、上海戏剧学院、厦门大学、集美大学、台湾艺术大学、世新大学等海峡两岸高校以及纽约大学、墨尔本大学、新加坡国立大学等国外高校的965部参赛作品。

经过14位影视专家复审，大赛遴选出85部优秀作品进入终审阶段，再由评审专家终审，严格评选出23部优秀作品。优秀作品将以“忆·浮光梦影”“情·似水华年”“根·故土情长”等3个主题进行展映。

本届大赛评审之一、台湾导演黄朝亮介绍，这些优秀短片作品在故事表达、视听表现和人文关怀等方面均表现突出，展现了多元化的创作特点。

“两岸青年最好的影视交流就是合作拍摄。”黄朝亮说，“台湾青年的短片题材选取比较多元，大陆青年在摄影、灯光等领域非常专业，基本功非常扎实。希望两岸青年能够更多合作，讲好中国人的故事，拍摄更多更好的华语电影。”

当天活动现场，青春光影成长基金正式发布。该基金针对海峡两岸青年影人的需求，提供资金和技术的双重扶持，精心定制“集美青年影人发展计划”，深度挖掘集美影视产业与人文基因相融合的青年影人成长路径。

本次活动由福建省电影局指导，福建省文学艺术界联合会、厦门市集美区人民政府、厦门市电影局、厦门市两岸交流协会、台北市影音节目制作商业同业公会、台湾电影制作发展协会主办，中共厦门市集美区委宣传部、福建省电影发行放映协会、福建省电影家协会、厦门市集美区文学艺术界联合会承办。

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